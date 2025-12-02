高國豪私約二嫂釀3兄弟街邊互毆！畫面曝光 球團回應、網開酸「餃子好吃否」

高國豪私約二嫂釀3兄弟街邊互毆，他不滿對錄影家人怒罵「婊子」。圖／翻攝自「鏡新聞」YT

效力於新竹攻城師隊職籃球星高國豪，去年6月被爆出私約胞兄高國強妻子黃家菱不只重創形象，也因此家族間感情不睦。去年底，高國豪與家人在宜蘭家庭聚餐，疑似因私約一事與兩位哥哥發生衝突，3兄弟從店內打到店外，驚動路人甚至鬧到警察到場，最後三人互告傷害。就在此案近期將做出判決之際，兄弟互毆的影片也曝光！球隊也做出了回應。

根據媒體報導，高國豪與其兄弟高聖文、高國強等親人在去年12月3日於宜蘭蘇澳某餐廳上演全武行！兩個哥哥不管親人攔阻把他架出餐廳，高國豪也不堪示弱反擊。大哥高聖文還將高國豪壓制在地威脅「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，直到姑丈、表哥把他拉開，才讓高國豪得以掙脫。

掙脫後的高國豪怒氣難消，脫掉上衣後邊飆髒話邊反擊痛毆，還對一旁錄影的女性親友挑釁「單挑」，怒罵「婊子」，混亂不堪的場景嚇哭了孩子，也驚動到路人。最後，警方到場架開眾人，帶回派出所偵訊，3兄弟也徹底撕破臉，互告對方傷害、恐嚇。本案於今年9月偵結，將在近日宣判結果。

這起家庭紛爭的起因源於去年6月，高國豪被爆私約大嫂後，雙方多次發文互嗆，雖然一度否認指控，最後與妻子發聲明表示「確實有過不成熟行為」而致歉，此事也導致家族不和睦，演變成兄弟互毆。非當事律師李庠雲指出，他們的行為可能構成家庭暴力罪，依照刑法傷害罪，可能處五年以下有期徒刑。而高國豪所屬球隊聲明表示，球員私領域將自行處理，全案已經進入司法程序，球團不對此發表意見。

這段影片也引來網友的注意，有人留言正面看待表示「加油」，希望他「專注在球場上」；也有網友開酸「餃子好吃否～」、「二嫂如何」、「那你老婆要開放私約了嗎」、「可悲到不行」。



