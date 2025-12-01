高國豪私約二嫂風波再燃！高家爆全武行嗆「弄斷你腿」3兄弟打進法院

記者林意筑／台北報導

高家三兄弟互嗆後一路拉扯、扭打至餐廳門口外。（圖／翻攝鏡新聞）

「新竹攻城獅」球星高國豪日前疑似因私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，導致家族成員關係降至冰點，直到高國豪與妻子出面說明後風波才稍停。未料去（2024）年底，大哥高聖文、高國強與高國豪在宜蘭蘇澳某餐廳前爆發肢體衝突，最終雙方告進法院，全案將於10日宣判。對此攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊針對此事不會發表意見。

大哥高聖文、高國強與高國豪在宜蘭蘇澳某餐廳前爆發肢體衝突。（圖／翻攝鏡新聞）

去年6月時，高國豪被爆出私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，消息曝光後引起軒然大波，儘管高國豪數度出面澄清，但仍無法平息風波，雙方數度在社群媒體上爆發隔空口水戰，最終由高國豪與妻子出面說明，發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

未料一波未平一波又起，同年12月底，高家三兄弟與數名家族成員前往宜蘭蘇澳某餐廳用餐，過程中因「私約二嫂」一事再度掀起爭執，期間有人大喊「你老婆做了什麼事！」，高聖文甚至揚言「我要弄斷你的腿，讓你再也無法打球」等語並作勢要毆打高國豪。

雙方不斷揮拳互毆，直到其他家族成員上前勸阻才將雙方拉開。（圖／翻攝鏡新聞）

雙方互嗆後一路拉扯、扭打至餐廳門口外，高聖文與高國強持續毆打高國豪，而高國豪眼見一旁友人拿手機錄影，竟還朝著拍攝的人大罵「婊子」，隨後高國豪脫下上衣朝著2名哥哥反擊，雙方不斷揮拳互毆，暴力情景讓一旁的孩子都嚇哭，直到戴姓姑姑及表哥上前勸阻才將雙方拉開，不過儘管後續員警獲報到場，雙方仍隔空互嗆，相當火爆。

高家全武豪爆發後，雙方互告傷害、恐嚇等罪。（圖／翻攝鏡新聞）

高家全武行爆發後，雙方互告傷害、恐嚇等罪，高家三兄弟對於犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，案件將於10日宣判。對此攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不會發表意見。

