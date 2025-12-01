高國豪私約大嫂再掀餘波！兄弟飯局互毆影片流出 大哥嗆「弄斷你腿」球團說話了

高國豪去年底在家族聚會上，與兩位哥哥拳腳相向鬧上法院，近日影片流出引發熱議。（翻攝自新竹御嵿攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers臉書）

台灣職籃TPBL新竹攻城獅本土球星高國豪，本季合約年表現回溫，帶領球隊打出新氣象，怎料他去年私約大嫂的家醜再掀餘波，去年底高家3兄弟在宜蘭餐廳外互毆的影片流出，高國豪大街上半裸一打二，鬧到警察都來了，話題引爆網路討論。對此，新竹攻城獅球團1日表示，不對球員私領域發表意見。

高國豪的大嫂6月指控遭高國豪騷擾，雙方多次發文隔空互嗆，最後高國豪與妻子共同發聲明，坦承遇上太太前「確實因為年輕不成熟行為，造成了許許多多的紛擾…」並表示未來不再回應此事，未透露更多細節。

然而高家兄弟間的感情似乎回不去了。檢警調查，去年12月初高家在宜蘭蘇澳餐廳的家庭聚會上，3兄弟疑似因私約大嫂一事再度翻臉，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在餐廳上演全武行，3兄弟拳腳相向，期間以一敵二的高國豪一度被壓制在地，高聖文恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」等語，直到其他家人勸阻才得以掙脫。

事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，3兄弟對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，判決將於近日出爐。

對於高國豪的場外風波，攻城獅球團僅回應，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不發表意見。

