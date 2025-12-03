高國豪私約嫂子爆兄弟互毆 球隊總經理曝：照常訓練未受影響

高國豪與哥哥翻臉互毆，掀起「私約大嫂」的舊事。（資料照片）

知名職籃球星高國豪去年被爆出私約大嫂重創形像，又與兩位哥哥在餐廳發生衝突，3兄弟從店內打到店外，互告傷害、恐嚇。TPBL聯盟及新竹御嵿攻城獅球團對高國豪祭出停賽處分，直到司法程序有正式判決為止，球隊總經理張樹人今（3日）透露，事發當時高國豪就有主動告知球隊，心情未受太大影響，私下也正常訓練，遺憾兄弟間沒有更早和解。

高國豪去年底回到宜蘭參加家庭聚會，與兩位哥哥在餐廳發生衝突，他在還大街上半裸一打二，一度作勢要攻擊婦人和小孩，被壓制在地時，哥哥高聖文還恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」等話，鬧到警察都到場關切，家醜上升到對簿公堂，兄弟互告傷害、恐嚇。

攻城獅今天對戰台新戰神，總經理張樹人透露：「去年年底發生我們就知道了，當時希望他趕快和解，因為是他的家務事，沒想到這個事情的處理方式沒有如我們預期，覺得很遺憾 。」希望這次事件讓球員認知要把場上、場下的行為做好，畢竟大家都是公眾人物。張樹人也提到球隊未受太大影響，「少了國豪自然會有其他球員跳出來，讓團隊球風還是能保持很好」。

高國豪2日已發聲明道歉，「當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭」，強調一切將交由司法處理，「我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任」。





