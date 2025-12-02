高國豪與2兄長當街互毆 攻城獅：自主停賽.暫停活動

宜蘭縣 / 綜合報導

新竹攻城獅隊的職籃球星高國豪，去年才因為家務事重傷形象，沒想到後來又和兩位哥哥，爆發嚴重的肢體衝突！他回宜蘭參加家庭聚會，在餐廳就和哥哥們吵起來，三兄弟被店家趕出去，一路扭打到店外！因為當時正好是用餐時間，不少民眾都全程目擊，說高國豪不斷作勢要攻擊，還把小孩當場嚇哭！三兄弟鬧上警局、互告傷害，下週三(10)宣判，球團表示雖然是保護家人，但行為要負法律責任；即日起自主停賽，也暫停參與球隊活動，球團也將依司法判決，進行懲處討論。

一群人在路邊劍拔弩張，兩名男子互嗆作勢動手，親友趕緊把兩人隔開來，打赤膊的男子不斷挑釁，轉頭被認出是職籃球星，高國豪竟當街大打出手，對象是他親哥哥也是前，職籃選手高國強兄弟倆，拳腳相向親友上前勸阻，卻拉不住小孩還被嚇哭。

當事店家說：「他們是訂了一桌家族吃飯，就是吃到一半然後兩三個人進來說，裡面一起的，他們進去不久後就吵起來了，我就進去勸啊，說叫他們出來外面打。」高國豪去年六月家務事，雙方打起了隔空口水戰，引發軒然大波重傷形象，沒想到半年後家族聚餐，三兄弟撕破臉互告傷害，鬧上社會版面不少網友跑到高國豪的社群帳號，留言網內互打但也有人，打氣加油但也特別提醒，沉住氣未來職涯要謹慎，真沒想到網友一語成讖。

高家三兄弟爆發全武行，雙方互告傷害恐嚇等罪，地檢署偵結起訴三兄弟，案件這個月十日將宣判，高國豪是新竹攻城獅隊，當家後衛球團發出聲明，球員基於保護家人意圖，但行為需要負法律責任，並接受球隊與聯盟懲處，即日起除了將自主停賽，也暫停參與球隊的活動，直到聯盟公布裁決另外，球團也將依照司法判決，再進行後續的懲處討論，高國豪也發文表達歉意，不該情緒失控不良示範，會接受懲處反省與改善。

