高國豪被爆「私約二嫂、兄弟互毆」遭停賽火速道歉 妻發聲還原真相

台灣職業籃球（TPBL）新竹攻城獅球星高國豪，去年爆發與兩位親哥哥互毆和「私約二嫂」等爭議事件，隨著案件進入司法程序，將於12月10日宣判，近期再度引發熱議。球團與聯盟今天（2日）分別宣布，高國豪即日起禁賽，暫停參與球隊活動，直至司法判決結果出爐；但高國豪本人隨後在社群道歉，其妻也發聲還原真相。

在TPBL和新竹攻城獅球團針對高國豪爭議，分別做出停賽處分和暫停參與球隊活動，隨後高國豪也在社群平台Instagram發聲，很抱歉造成社會負面觀感，強調當時並非自己故意挑釁、非主動發起紛爭之人。但會接受球團、聯盟做出的懲處，更會尊重司法判決，未來會努力改善自己。

此外，高國豪妻子也在社群平台Threads發聲明澄清，所謂「私約二嫂」不是事實，家庭內部糾紛不應成為媒體話題。關於餐廳衝突，高國豪妻子指出，高國豪當日僅與父親聚餐，大哥、三哥未受邀便到場挑釁，甚至錄影、恐嚇，導致互毆事件發生。對此她強調，事件已交由司法審理，高國豪對自身還擊行為表達悔意，未來將專注於運動事業與家庭。

新竹攻城獅針對高國豪的爭議表示，此事件已進入司法程序。自即日起，球團宣布高國豪即日起禁賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布。球團將依照司法判決結果進行後續懲處討論。此外，球團將配合並尊重聯盟紀律委員會後續所作之任何決議。

TPBL則指出，高國豪近期因場外私人糾紛並引發公共爭議事件，依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。此外，聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。

【高國豪道歉全文】

關於昨日新聞報導內容，造成社會負面觀感，我很抱歉，當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。在此，我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任。

未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會全數接受，也會尊重司法程序與判決。這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己。

【高國豪妻子聲明】

關於近期媒體對我先生高國豪及其家庭事件之報導，為避免不實訊息持續擴散，我在此說明如下：

一、 關於「私約二嫂」之不實指控

所謂「私約二嫂」之說法並非事實，關於此不實指控，自113年6月國豪公開聲明後，我們認為家庭內部的糾紛不應佔據社會版面，並已停止與對方的互動。懇請 媒體或個人停止傳播或散布不實內容，對於進行渲染、誤導閱聽人的媒體或個人，我們將依法維護自身權益。

二、 關於新聞媒體所指113年12月之衝突經過

當日國豪僅與父親及其他親屬相約聚餐，大哥高聖文與三哥高國強並未受邀，即不請自來。兩人到餐廳後，高國強對我與幼子以言語大聲挑釁，兩人隨即開始攻擊國豪，包括推倒、拳打國豪，將他拉跩出餐廳拳打腳踢，國豪想掙脫卻被拉扯住並被脫去上衣，隨後將他壓制在地毆打，我只能眼睜睜看著他們二人一起圍毆國豪一人。在其他親屬介入並協助下，方得以掙脫。

三、 國豪本僅想與父親溫馨聚餐，因為深知兄弟之間的情分已有傷痕，成年人之間彼此就不再相互打擾。未料不速之客不僅不請自來，更揣懷不法心思、帶著攻擊的目的引起紛爭。於過程中，大哥高聖文還對國豪恐嚇道「要打斷你的腿」、「讓你再也不能打球」，三哥高國強也說「今日就是要來找碴」等話，更從進入餐廳後就開始全程錄影。我們才知道對方並非帶著善意，顯然這些不請自來的攻擊、故意挑釁致引起互毆，就是為了針對國豪職業生涯與名譽的毀害。如今，新聞媒體接連的報導如漫天雪花般撲面而來，也達到了他們當時引起紛爭的目的，對於國豪而言，對職業與名譽已造成莫大傷害。

四、 最後，本事件已交由司法審理，以上說明均有相關證物並經司法程序檢驗。國豪對於自己在被打並情緒激動之後仍有還擊的行為，已表達悔意，並深刻反省不應以情緒決定行為，應更冷靜地處理衝突。未來國豪會持續專注於運動事業與家庭，以更負責任的態度面對外界的關切。

感謝所有關心與理解的人。

