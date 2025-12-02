高國豪被罵「私約二嫂」三兄弟當街互毆 他噴：弄斷你的腳

職籃新竹攻城獅當家球星高國豪場外風波再度引發關注。繼去年6月爆出與二嫂劉家菱私約爭議後，高家三兄弟在宜蘭蘇澳餐廳互毆的影片近日曝光，再度掀起討論。

根據檢警調查，去年12月3日高家在宜蘭蘇澳某餐廳舉行家庭聚會，原本以為家務事將告一段落，卻因先前的兄嫂糾紛再度爆發衝突。現場監視器與側拍影片顯示，大哥高聖文、二哥高國強與高國豪疑似因兄嫂事件激烈爭執。

衝突最初在餐廳內爆發，三人先是爆發口角，情緒失控後一路打到餐廳門外。畫面中可見，兩位兄長先作勢包抄高國豪，戴姓表哥雖試圖上前勸阻，仍無法阻擋衝突擴大。高國強率先揮拳攻擊，高父見兒子打成一團上前勸阻無效。高國豪推開表哥後開始反擊，以右拳揮擊高國強，高聖文則推開父親加入戰局。

影片顯示，高國豪在混亂中被高聖文壓制倒地，大哥怒嗆「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」。親戚們紛紛上前拉開三人，高國豪才得以掙脫。但衝突未即時平息，高國豪脫掉黑色上衣後，情緒激動地與兩位兄長嗆罵「單挑啊」，拳腳持續揮向對方。

親友不斷勸阻「丟不丟臉，兄弟做到這樣」，一旁孩童被嚇哭。期間還出現高國豪疑似要衝向拍攝女子的動作，有人斥責「打女人，好不好笑」。警方接獲報案到場後，三兄弟仍持續指著彼此怒罵。整段衝突影片長約3分鐘。

事後三兄弟互相提告傷害與恐嚇等罪。檢警調查後，高聖文、高國強與高國豪均坦承動手。宜蘭地檢署今年9月偵結，依傷害、恐嚇等罪起訴三人，案件將在近日宣判。

高國豪本季在球場上打出亮眼表現，HBL時期曾助松山高中奪冠，有「最強高中生」之稱，2021年和攻城獅簽下5年3500萬台幣大合約，一直是球團指標球星。對於這起兄弟互毆事件，攻城獅球團回應，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不發表意見。

