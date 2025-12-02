高國豪道歉了！ 曝「3兄弟互毆」真相：不是故意挑釁

新竹攻城獅後衛高國豪道歉了。（翻攝高國豪IG）

TPBL新竹御嵿攻城獅後衛高國豪，被爆去年底在餐廳與兄弟互毆，鬧上法院，近日判決將宣判，今聯盟及球團都宣布他即起停賽，而高國豪稍早透過IG限時動態道歉，強調當時無意挑釁，但全數接受球團及聯盟懲處。

高國豪道歉聲明如下：

關於昨日新聞報導內容，造成社會負面觀感，我很抱歉，當天並非我放意挑釁，也不是我主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法。在此，我想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意。對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深懊悔並願意承擔責任。

未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，我都會全數接受，也會尊重司法程序與判決。這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己。

高國豪IG黑底白字道歉。（翻攝高國豪IG）

