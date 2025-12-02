高國豪遭爆私約二嫂、互毆親哥 先「OK」再道歉

TPBL新竹攻城獅球星高國豪爆出醜聞。（圖／TPBL提供）





TPBL新竹攻城獅球星高國豪去年6月遭爆「私約二嫂」，家務糾紛浮上檯面，近日再被爆出與大哥、二哥當街互毆，甚至鬧上法院，形象重創。事件持續延燒，今（2）日高國豪在IG發布限時動態，對於造成社會負面觀感「我很抱歉」，澄清並非自己主動發起紛爭，一切交由司法、尊重司法。

消息爆出後，高國豪今日照常與老婆約會，他先在IG轉發老婆的「吃早午餐」限時動態，文字後面還加上一個「OK」的手勢符號，似乎心情不受影響，不過2小時過後就發布聲明。

高國豪表示，「關於昨日新聞報導內容，造成社會負面觀感，我很抱歉，當天並非我故意挑釁，也不是我主動發起紛爭。」強調一切交由司法、尊重司法，並向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意，「對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊惱並願意承擔責任。」

高國豪強調，未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，他都會全數接受，也會尊重司法程序與判決，這次事件讓他深刻反省，也會努力改善自己。

高國豪道歉。（圖／翻攝自IG@kaooscar）

