高國豪遭聯盟禁賽！ 私約嫂子爆兄弟互毆10日宣判

高國豪兄弟互毆。（翻攝畫面）

效力新竹攻城獅隊的明星控球後衛高國豪，去年爆出傳訊息「私約」二哥高國強妻子的負面消息後，去年底在宜蘭餐廳內疑似又因為此事，和兩位哥哥發生衝突互毆。TPBL今（2日）公告，聯盟決議高國豪即日起處以停賽處分，直至此次事件的司法程序有宣判結果為止。

據悉高國豪於去年底回到宜蘭參加家庭聚會時，在餐廳內疑似再度因為私約二嫂一事，與兩位哥哥發生衝突。三兄弟從店內一路打到店外，有民眾目擊衝突過程，指出高國豪當時還作勢要攻擊婦人和小孩。最終三兄弟鬧上警局，並互相提告傷害和恐嚇，一審將在10日宣判。

高國豪所屬的新竹攻城獅球團昨表示，這是球員的私領域事務，不對此發表任何意見。

TPBL今則公告，本聯盟針對新竹御嵿攻城獅球員高國豪，近期因場外私人糾紛並引發公共爭議事件進行審議。

依據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，決議如下：

新竹御嵿攻城獅球員高國豪，即日起處以停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止。

聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。

聯盟強調，職業球員身為公眾人物，更應注重自身情緒管理與社會責任，並應維護職業運動員形象。





