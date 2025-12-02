高國豪黑歷史連發！不只被爆私約二嫂 還涉詐騙業配、騷擾大嫂

新竹攻城獅籃球明星高國豪近期捲入一連串家庭與個人爭議，嚴重影響其公眾形象。這位曾在高中時期獲得HBL史上唯一兩次冠軍賽MVP殊榮的球星，去年底因私約二嫂與兄長們發生肢體衝突，三兄弟互告傷害並鬧上法庭。除此之外，高國豪還被爆出曾騷擾大嫂、涉及業配詐騙等多項爭議事件，使得他過去的黑歷史不斷被挖出，球場外的負面新聞已蓋過其籃球成就。這位籃壇話題球星在球場上展現強勢壓制對手的能力，卻因私約二嫂風波而導致家庭紛爭。

高國豪跟大哥、二哥當街大打出手，家庭糾紛不斷。（圖／民眾提供）

事件爆發後，高國豪與妻子曾共同發表聲明澄清，他坦言自己年輕時不成熟的行為造成家庭糾紛，並向家人及外界道歉，表示夫妻會共同面對困境。然而，隨著調查深入，高國豪更多的過去行為被揭露。五年前，他曾答應業配球鞋，以優惠價格取得商品後卻將其放上Instagram轉賣，被賣家爆料後再次以「不夠成熟」為由道歉。今年6月，高國豪大嫂更指控他有騷擾行為，雙方多次在社群媒體上互相指責，使事件持續延燒。

目前高國豪的個人IG已被網友留言洗版，他發布訓練影片，但留言區充滿嘲諷，有人提到「要打去練舞室打」，也有人戲稱「這是高國豪、高國強兄弟檔，繼高中後再次交手」。高國豪的籃球生涯從小學開始，他跟隨哥哥練習籃球，在國小、國中時期就展露頭角並一路打進各級比賽。大學旅美深造後回台，於2020年加入PLG台灣職業籃球聯賽的新竹攻城獅隊，隔年即獲得年度新人王殊榮，並提前簽下五年3500萬元的大合約，還曾擔任隊長，成為球隊的看板人物。高國豪曾表示：「先好好準備自己，磨練個幾年，把心智更成熟，各方面技術更成熟。」然而如今，他在球場上的風光已被家務事所掩蓋，球迷也關心這場風波是否會影響他在新賽季的表現。從籃壇明日之星到爭議不斷的球員，高國豪的形象轉變引發大家對運動員私德與公眾形象的討論。

