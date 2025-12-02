高國豪「私約二嫂」餘波未了 3兄弟當街激烈互毆

新竹攻城獅球星高國豪，去年六月被爆出私下約見哥哥高國強的妻子，引發家族嚴重糾紛。（圖／東森新聞）





新竹攻城獅球星高國豪，去年六月被爆出私下約見哥哥高國強的妻子，引發家族嚴重糾紛。雙方在網路上互控數個月，風波未歇。沒想到去年十二月三日，高家三兄弟在宜蘭蘇澳一家海鮮餐廳用餐時再度爆發衝突，從店內一路打到街上，肢體衝突畫面曝光後，引發外界熱議。三兄弟事後互告傷害。攻城獅球團表示事件屬於球員私領域，球隊不會發表意見。

當時高國豪疑似情緒失控，脫去上衣與大哥、二哥在街頭扭打，互相叫囂。員警到場後三人仍無法冷靜。事發地點是一家海鮮餐廳，目擊者指出，三人先在飯桌上發生口角，之後衝突擴大，店家被迫出面勸阻並請他們移到室外，不要影響店內客人。

事件爆發後，攻城獅再度強調將尊重司法程序，不會針對球員家務事回應。高國豪近期在球場上逐漸找回手感，日前對夢想家的比賽中攻下本季新高28分。不過家務風波仍持續延燒。衝突起於2024年6月，高國豪遭二嫂指控多次騷擾並以不尋常方式邀約外出，他當時出面澄清並否認所有不正當往來。

高國豪與哥哥高國強過去兄弟情深，一路相互扶持走上籃球之路，如今卻因家務糾紛反目成仇，三兄弟走上司法程序，過往熱血的兄弟故事也變得諷刺。

