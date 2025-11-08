高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡

其他人也在看
圓夢棒球營 | 華南金控「一球圓一夢」棒球計畫19年不間斷 今年送愛到嘉義，持續扎根基層棒球運動
華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭(最後排左5)代表捐贈百萬基層棒球培育基金，購買球具贈予嘉義縣柳林國小、秀林國小、民和國中及忠和國中等4所棒球隊。 華南金控秉持推廣基層棒球運getwin_sport ・ 9 小時前
「外送員專法拖太久了！」張啓楷盼本會期完成三讀：民進黨應盡快補破網
為保障外送員權益，立法院將審議《外送員專法》，立院各黨團也陸續提出專法草案。對此，民眾黨立委張啓楷日前於「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」公聽會中呼籲，希望能在本會期完成專法三讀，中央拖延太久了，民進黨應盡快補破網。張啓楷表示，「外送平台管理暨從業人員權益保障法」和「外送員權益保障及外送平臺管理法」的訂定非常急迫......風傳媒 ・ 4 小時前
謝侑芯命案》閨密急奔大馬探望遭攻擊！怒發律師聲明：無藉此牟利
台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前馬來西亞警方以「謀殺案」全力展開調查，包含家屬、親友都盼望真相能早日釐清。謝侑芯生前的好閨密謝薇安，在第一時間立刻飛往當地試圖協助好友後事，探望對方最後一面，怎料卻遭遇酸民的攻擊，直指她是蹭流量，對此，謝薇安忍無可忍，8日發出律師聲明，強調自己絕對沒有藉此牟利。中時新聞網 ・ 7 小時前
非洲豬瘟解禁 全國肉品正常、毛豬價格平穩
[NOWnews今日新聞]非洲豬瘟禁令解除，昨日起已恢復活豬拍賣與屠宰，而零售市場也恢復販售溫體豬肉。截至今（8）日下午5時，全國肉品市場均正常交易，毛豬價格也平穩，規格豬平均約111.92元。截至下...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 6 小時前
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻
美國政府關門害4千航班大亂！旅客罵翻EBC東森新聞 ・ 13 小時前
法國虎鯨母子影片在台熱傳 渲染敘事激起同情與怒火
2016年3月17日，法國東南部的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）一頭虎鯨在記者前表演。海洋公園2015年10月因為面臨水災嚴重破壞，暫停營業數月整修；海洋公園在重新開幕前邀請記者參觀。（TOP IMAGE/REUTERS/Eric Gaillard) 記者／何蕙安；責任編輯／陳偉婷 因為一個美國攝影師的無人機影片，法國東南部今年1月停業的昂蒂布海洋公園（Marineland of Antibes）的虎鯨母子，最近成為台灣社群熱議話題。在僅有影片畫面與攝影師描述、缺台灣事實查核中心 ・ 2 小時前
艋舺龍山寺捐850萬裝備 新北感謝充實消防能量
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市府消防局今天表示，艋舺龍山寺長年熱心公益，今天捐贈新北市府消防局，價值逾新台幣850萬元的震災支撐器材組，及潛水救援裝備，市府感謝龍山寺熱心公益守護市民安全。中央社 ・ 10 小時前
巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水自由時報 ・ 6 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 16 小時前
高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多
日本表態！日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上明確指出，若「台灣有事」，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」自衛隊可以據此行使集體自衛權，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這標誌著日本安全政策一個歷史性的轉折。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
流感疫苗接種人數持續攀升，疾管署長羅一鈞8日出席「左流右新 健康安心」公費流感及新冠疫苗接種記者會時表示，全國公費流感疫苗接種已達515萬劑，剩餘量僅153萬劑，若接種熱度不減，估計部分縣市12月初至中旬可能庫存用罄，呼籲符合資格民眾儘速完成接種。中天新聞網 ・ 14 小時前
第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣
37歲中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，事件至今仍在網路上延燒各種陰謀論。與他曾合作《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰，近期也被爆出「遭滅口」傳聞。雖然有粉絲曬出郭俊辰週三（5日）現身機場的影片，似乎打破謠言，但不少網友卻認為影片中的人與過去直播裡的郭俊辰外貌不符，懷疑是「替身」出面。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
台中地檢署檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎 (圖)
台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇（右）接連破獲Telegram SCP群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，獲衛福部頒發紫絲帶獎。中央社 ・ 7 小時前
控在加薩犯下種族滅絕 土耳其對以色列高官發逮捕令
（中央社伊斯坦堡7日綜合外電報導）土耳其今天宣布，已針對以色列在加薩的戰爭，以涉及種族滅絕為由，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以國政府高階官員發出逮捕令。中央社 ・ 16 小時前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 5 小時前
楊梅警加強取締車不讓人 11月啟動「行人交通安全大執法」專案
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強巡查與取締，同時宣導「車輛行經行人穿越道時，應暫停讓行人優先通過」及「行人應依標線、號誌穿越道路，並注意左右來車」等安全觀念，呼籲駕駛與行人共同遵守交通規則。楊梅分局呼籲，安全用路是每一位市民的責任，警方將持續透過宣導與執法雙管齊下，期望能一同維護交通安全，共同打造友善的道路環境。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 4 小時前
曾沛慈戴450萬珠寶開唱 自爆「手在抖」老公盯場
曾沛慈出道18年，昨（11╱8）首攻北流舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會，她穿白色禮服坐在花朵鞦韆上以〈搶先看〉華麗登場，吸引逾4000名歌迷朝聖，音樂人老公Peter也坐在台下應援，唱完〈關於愛這件事〉後她與觀眾打招呼，還說：「讓我冷靜一下，我手在抖。」太報 ・ 4 小時前
TPBL／克羅馬、高錦瑋狂飆50分 雲豹大勝戰神開季4連勝
桃園台啤永豐雲豹今天進行本季主場開幕戰，面對來訪的台北台新戰神團隊火力全開，共有7人得分上雙，克羅馬與「小高」高錦瑋兩人合力貢獻50分，終場以122：102擊敗對手奪得開季4連勝。 雲豹首節打完...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
6年後收回租屋…開門驚見「地板會反光」超狂屋況曝！房東狂讚：我可能也做不到
不少房東將房子租出去，都希望房客不續約後，收回的房子都能乾乾淨淨、沒有太大損壞，而中國浙江省近日就有一名房東收回租出近6年的房子時，驚訝發現屋內宛如全新裝潢一樣，廚具光亮、地板反光，而且這名房客還從未拖欠租金，續租都提前支付，讓房東直呼遇到「神仙租客」，影片曝光後也引發網友熱議。鏡報 ・ 16 小時前