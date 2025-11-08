高國豪20分 攻城獅隊攻陷了國王城堡

高國豪摘下本季新高的20分，帶領攻城獅隊擊敗國王隊。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】應該時隔半年了吧，今天高國豪登場30分鐘，創下本季第一次單場20分紀錄，這也是他自6個月又20天以來，第一次單場摘下20分以上紀錄，攻城獅隊在雙洋將德魯、克雷格搭配高國豪得分皆破20大關(3人聯手摘78分)助威下，以108比89大破國王隊的新莊城堡。

新竹攻城獅隊本季勝率維持50%，排名暫列TPBL前3，國王隊則在林書豪倏然引退後戰力大幅衰退，目前戰績退居聯盟倒數第二，上季打進總冠軍賽的高雄海神隊則繼續扮演爐主，兩隊的戰力大倒退，頗為稀奇。

國王隊本季戰力大倒退，令球迷訝異。 (魏冠中攝影)

