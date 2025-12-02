高國豪3兄弟上演「街頭鬥毆」！高國強：真的丟臉

社會中心／于士宸報導

職籃PLG新竹攻城獅球星高國豪，在去年（2024）6月捲入「私約」二哥高國強妻子的爭議後，家族關係急速惡化。風波持續延燒至年底，三兄弟甚至在宜蘭蘇澳一間餐廳爆發激烈衝突，場面完全失控。鬥毆過程中，高國豪對拍攝影片者出言嘲諷：「他X的你錄什麼影，婊X！」疑似因此激怒高國強，使得雙方衝突升溫、越打越激烈。過程中，高國強也忍不住怒吼：「真的很丟臉啦，兄弟今天他X做成這個樣子！」。最後，兩兄弟互控傷害，整起案件已進入司法程序，預計近期將迎來判決結果。

新竹攻城獅球星高國豪（左），因涉及「私約」二哥高國強（右）妻子一事，與家人關係陷入緊張。（圖／翻攝自IG@kaooscar）





去年（2024）6月，職籃球星高國豪傳出與胞兄高國強的妻子互有往來，引發家族不滿與婚姻爭議。雖然他第一時間否認，但之後與妻子於社群平台發布「共同聲明」，坦承「在遇見太太之前，確實曾有過不成熟的行為」，並向外界道歉，然而家族間的嫌隙仍難以修補。根據《ETtoday新聞雲》報導，同年年底，高家三兄弟疑似再次因口角引爆衝突，並在宜蘭蘇澳一間餐廳爆發激烈肢體衝突。畫面中可見，大哥高聖文與二哥高國強在餐廳內起身準備出手毆打高國豪，期間還有戴姓表哥出面勸架，但情緒已一發不可收拾。一行人接著移往餐廳門口，衝突全面升級。只見原本穿著深色上衣的高國豪衣服滑落，三兄弟互相扭打成一團，旁邊親友完全無力制止。期間，高國豪對著拍攝影片者出言嘲諷：「他X的你錄什麼影，婊X！」，讓二哥高國強怒火瞬間飆升，衝突越演越烈。混亂中，雙方短暫分開後，高國強氣得大吼：「真的很丟臉啦，兄弟今天他X做成這個樣子！」高國豪也不甘示弱，指著一旁反嗆：「還不是因為這兩個！」。隨後，大哥高聖文更一度將高國豪壓制在地，氣急喊出：「我要弄斷你的腳，讓你沒辦法打球！」，造成難以收拾局面。





高國豪與妻子去年發布共同聲明，坦承「在遇見太太前確實有過不成熟的行為」。（圖／翻攝自IG@kaooscar）





最後，三兄弟互相提告傷害與恐嚇，並均在偵查中承認有動手情事，使這場家族紛爭暫告一段落。宜蘭地檢署已於 9 月偵結並提起公訴，相關判決結果預計近日出爐。針對整起事件，攻城獅球團再次強調，風波屬於球員私人範疇，球團尊重司法程序，不會再對外發表任何評論。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：球星3兄弟上演「街頭鬥毆」！高國豪怒嗆「婊X」高國強愧喊：真的丟臉

