高國豪3兄弟互控傷害案 大哥犯恐嚇判拘役30日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）TPBL球星高國豪與2名哥哥前年底互告傷害。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理。高國豪大哥高聖文因曾恐嚇高國豪「我要弄斷你的腳」，遭判拘役30日，緩刑2年。

效力台灣職業籃球大聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅的球星高國豪，前年12月於宜蘭蘇澳一家餐廳外，與2哥高國強、高聖文因細故發生口角還動手互相拉扯，隨後提出傷害告訴。

宜蘭地檢署去年9月偵結，依傷害罪起訴3兄弟，高聖文在同案中曾出言恫嚇高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，另涉恐嚇罪。

案經法官審理後，傷害部分和解，公訴不受理；宜蘭地方法院則依恐嚇罪，判處高聖文拘役30日，可易科罰金，緩刑2年，並在判決確定1年內接受3場次法治教育課程。（編輯：龍柏安）1150110