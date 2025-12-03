高國豪3兄弟互毆互告！ 攻城獅曝「近1個月才和解破局」：對方條件開太高

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台灣職籃聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅球星高國豪去年12月與家人在宜蘭縣蘇澳一間餐廳聚餐時，與大哥高聖文、三哥高國強因爆發口角，3人竟從餐廳內一路打到店外，互毆影片近日在網路流傳。TPBL依規定祭出停賽措施，攻城獅球團今（3）日則回應，高國豪仍依進度進行自主及團隊訓練，僅不能上場參賽，隊內運作並未受到影響；攻城獅總經理張樹人透露，去年球團便已掌握狀況，原想以和解處理事件，但因對方提出條件過高，和解在這一個月才確定破局。

廣告 廣告

高國豪3兄弟互毆互告，攻城獅總經理張樹人透露：「近1個月才和解破局」。（圖／翻攝「新竹御嵿攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers」IG）

高國豪去年6月爆出「私約兄嫂」風波後，近日又被爆料三兄弟於去年底在餐廳大打出手、互告傷害，法院預計12月10日宣判，而攻城獅與TPBL聯盟雙雙宣布，對高國豪祭出停賽處分，直到判決結果出爐再公布最終懲處。

攻城獅總經理張樹人今日受訪時透露，球隊狀況良好，並未因此受影響「這並未影響國豪的個人訓練，仍依照時間表，球隊或個人訓練都照常進行。」至於高國豪是否承受極大心理壓力，張樹人表示事發於2024年底，至今已對高影響不大，「只是事情沒有如預期順利落幕，我們必須遵守聯盟規定做停賽處理。」

針對案情，張樹人向《TVBS新聞網》表示，在爆發肢體衝突不久後，球團便已掌握狀況，雙方原本以和解為前提，希望和平處理，不要進入刑事訴訟，但遺憾結果未如預期，「最後對方提出條件過高，國豪實在無法接受，因此這一個月和解才確定破局。」

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

家宴變格鬥場！高國豪妻子4點聲援丈夫 還原過程：2位哥哥不請自來圍毆國豪

高國豪兄弟全武行互告！ TPBL開鍘「即日起停賽」直到司法宣判結果

北投國華高爾夫榮獲2025年環境領袖獎亞軍！連兩年奪國際GCSAA永續大獎 台灣唯一獲獎球場

