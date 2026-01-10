高國豪3兄弟爆打互告傷害！大哥再嗆「弄斷腳」 一審判決出爐

高國豪3兄弟在蘇澳海產店前上演全武行，事後互告傷害，宜蘭地方法院近日判決出爐。（鏡新聞提供）

職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪日前和大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳大街上互毆，事後互告傷害鬧上法庭，高國豪也一度遭聯盟懲處停賽。全案宜蘭地方法院近日審結，傷害罪的部分，3人達成和解，公訴不受理；大哥高聖文另涉恐嚇危安罪被判拘役30日。

高國豪兄弟為什麼會衝突？

全案源於2024年12月3日中午，高聖文、高國強、高國豪在宜蘭蘇澳一間海產店前因細故爭執，由於高國豪先前就傳出私約二嫂，3兄弟關係惡化，這次衝突進而爆發推擠拉扯，一路從餐廳內鬧到餐廳外。

衝突過程中，大哥高聖文對著被壓制在地的高國豪嗆聲，「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球！」最後是其他親友阻止，衝突才得以化解，但3兄弟頭部、前胸、上唇及肢體等多處挫擦傷。

法官基於哪個理由不受理傷害罪？

事後兄弟互告傷害，大哥脫口「弄斷腳」的言論，另涉恐嚇危安罪嫌，宜蘭地檢署全數起訴。宜蘭地方法院審理時，3兄弟已達成和解，互告傷害部分撤回，法官近日審結，諭知不受理。不過，高聖文恐嚇危安罪，屬公訴罪，法官考量高聖文認罪且已和解，僅判拘役30日、緩刑2年，且應接受法治教育課程3場。

