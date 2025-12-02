高國豪3兄弟聚餐變互毆！餐廳闆娘還原：要打去外面打

新竹攻城獅球星高國豪，去年六月被爆出私下約見哥哥高國強的妻子，引發家族嚴重糾紛。（圖／東森新聞）





去年捲入「私約二嫂」風波的新竹攻城獅球星高國豪，與家人的糾紛並未平息。近日，高家三兄弟在宜蘭一間餐廳聚餐時，舊事重提引爆激烈衝突，從溫馨飯桌一路打到馬路邊，最終三兄弟互相提告，讓這場家庭戰爭進入司法程序。餐廳闆娘也還原整起事發經過。

這起令人咋舌的家庭衝突發生在2024年12月3日，高國豪與家人在宜蘭蘇澳的一間餐廳聚會。根據餐廳業者回憶，當時有人預訂了10人的慶生桌菜，並特別交代要準備豬腳麵線。高國豪與家人7人先入座，隨後又有3名男性走入店內，這10人因家務問題一言不合，爭吵聲瞬間在餐廳內爆發。

業者表示，當時高國豪與家人先因「私約二嫂」事件在飯桌上起了口角，高國豪與二哥高國強率先爆發衝突，大哥高聖文隨後加入戰局，三兄弟開始在餐廳內互相揮拳、場面一片混亂，當時一旁還有孩童受到驚嚇。

業者第一時間上前制止，並嚴厲斥喝：「要打去外面打，不能影響其他客人用餐」，但三兄弟情緒失控，衝突迅速升級。業者表示，高國豪原本被兩個哥哥壓制在地，掙脫後還脫掉上衣叫囂怒罵，旁人勸阻無效，嚇壞了所有正在用餐的客人，他們最終只好報警處理。

三人的衝突一路延伸至餐廳外的馬路邊。高國豪疑似情緒激動，遭二哥怒吼後，轉向拍攝的二嫂出言辱罵，二嫂當場回嗆，兩位兄長即刻上前動手毆打高國豪。期間大哥高聖文疑似出言威脅高國豪，二哥則在一旁怒吼：「真的很丟臉啦！兄弟做成這個樣子！」

一旁高國豪的妻子則抱著孩子，情緒崩潰地對著二嫂怒吼，最後在父親和表哥的出面勸阻下，加上警方到場，這場鬧劇才終於平息。事發當下的側拍影片也隨後在網路上流傳，讓高家家醜徹底曝光。

事後，高國豪與兩位兄長互相提告傷害、恐嚇等罪，案件已由宜蘭地檢署偵結起訴，全案將於12月10日宣判。對此，高國豪所屬的新竹攻城獅球團發布聲明表示，雖然高國豪此舉出於保護家人的意圖，但仍須承擔法律責任。即日起對高國豪處以自主停賽並暫停參與球隊活動，直至司法程序有結果，同時將配合聯盟紀律委員會後續決議。

高國豪本人也在Instagram限時動態公開道歉：「造成社會負面觀感，我很抱歉」，並澄清當天並非自己故意挑釁，也不是主動發起紛爭，強調一切交由司法處理。他向球迷與大眾致上歉意，表示「我深感懊惱並願意承擔責任」，承諾將全數接受球隊或聯盟的任何懲處，並藉此事件深刻反省。

