高國豪3兄弟鬥毆！大哥嗆1句遭判拘役30天、緩刑2年

高國豪私約二嫂醜聞疑導致3兄弟互毆。（圖 ／翻攝畫面）

新竹攻城獅球星高國豪先前捲入與二哥高國強妻子的「私約」風波，兄弟間因此產生嫌隙。2024年12月3日，高國豪與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭蘇澳1間餐廳內發生激烈爭吵，隨後演變為肢體衝突。事後3兄弟互相提告，案件進入司法程序。如今傷害部分已和解不受理，但高聖文因出言恐嚇高國豪遭判拘役30日、緩刑2年。

據《ETtoday新聞雲》報導，3兄弟當時一路從店內打到店外，旁人無法制止，直到警方到場介入才停手。衝突最終造成多人受傷，高國豪因遭捶打，出現頭部鈍挫傷、上背及左肘挫傷等多處傷勢；高國強則有前胸鈍挫傷及頸部擦傷；大哥高聖文並未受傷，但遭高國豪提告傷害及恐嚇。衝突爆發的背景，被認為與先前高國豪私約二嫂所引發的家庭糾紛有關。

宜蘭地檢署偵辦後，依傷害罪起訴3人，另因高聖文在衝突中出言嗆高國豪「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，遭追加起訴恐嚇危害安全罪。三兄弟在傷害部分已達成和解，公訴不受理。

至於恐嚇部分，宜蘭地方法院認定高聖文構成恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，可易科罰金，並宣告緩刑2年，另須接受3場法治教育課程。

