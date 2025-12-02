高國豪3兄弟「街頭互毆」畫面曝 球團回應：尊重司法調查

效力於職籃新竹攻城獅的球星高國豪，去年因「私約」二哥高國強妻子事件鬧出風波。如今又爆出，去年12月兄弟3人在宜蘭某餐廳家族聚會用餐時，席間3兄弟發生激烈的肢體衝突，從店內扭打到店外，還因此告進法院，3分鐘的影片曝光後，高國豪的IG被網友洗版，所屬球團則回應「事件屬於球員的私領域，尊重司法調查」，並表示不會再多作回應。

餐廳內打到餐廳外 脫衣揮拳痛毆頭部

一群人在街頭扭打成一團，從熱炒店內打到店外，旁人攔都攔不住，而身穿黑衣、棉褲的男子正是職籃球星高國豪，他以一敵二的對象正是自己的大哥，以及前職籃球員二哥高國強，推擠過程中高國豪脫下上衣打赤膊反擊，兄弟赤手空拳互毆，高國豪甚至一度被壓制在地，直到警方獲報到場才控制住失控局面。

廣告 廣告

高國豪與大哥、二哥當街扭打。圖／民眾提供

互告傷害恐嚇 判決前夕互打畫面曝光

球星高國豪去年6月捲入家族爭端，疑似因「私約」二哥高國強妻子，導致兄弟間關係徹底破裂，鬧出軒然大波。如今卻又傳出兄弟三人去年12月到宜蘭某餐廳聚餐，席間大打出手，3分多鐘的衝突影片曝光，再度引發熱議，高家三兄弟事後互告傷害、恐嚇等罪，宜蘭地檢署今年9月偵結起訴3人，全案將在近日宣判。

關於高國豪的場外風波，所屬球團則回應，該事件屬球員的私人領域，事件已經進入司法調查，球隊不會再多作回應。但高國豪社群平台已經湧入不少網友的留言，有人大酸「繼高中後再次交手，兄弟對決」、「到底有沒有吃餃子」，也有人替高國豪打氣，不過兄弟當街互毆，對高國豪的職業生涯及個人形象，無疑是一記沉重的打擊。

宜蘭／張愷廷、楊明融、何佩珊 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

私約二嫂風波延燒 高國豪遭爆與兄弟街頭互毆

桃園客運司機狂毆學生！ 客運業者道歉：暴力零容忍

懷疑逃票！司機當街毆打高中生「滿臉血」 雙方互控傷害