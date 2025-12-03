高國豪9月被起訴「遲3個月才禁賽」 TPBL坦言完全不知情：溝通有誤差

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

職籃聯盟TPBL新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪因涉入與2名親哥哥的互毆衝突，被檢方於9月起訴，三兄弟互控對方動手且未能和解，案件日前由宜蘭地方法院審理，預計將於12月10日宣判。然而事件直到12月1日衝突影片曝光後，TPBL才首度知悉該家務糾紛進入司法程序，並在翌日（2日）依規章宣布高國豪停賽，聯盟副秘書長程柏仁今（3）日受訪坦言有「溝通上的誤差」。

TPBL新竹御嵿攻城獅當家球星高國豪因涉入與2名親哥哥的互毆衝突，9月遭到起訴，聯盟回應12月才停賽的原因。（圖／取自臉書／新竹御嵿攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers）

程柏仁今日說明事件處置流程，坦承聯盟對高國豪9月被起訴是不知情的，過去僅知道高國豪有「家庭糾紛」，但不知道涉及動手衝突及刑事案件。直到12月1日相關影像在網路上流傳，聯盟立即向攻城獅球團求證。會長莊瑞雄在確認後隨即裁示依《賽務規章》啟動停賽程序。

依TPBL《賽務規章》第5章「行為規範與懲處」規定，球員若涉及刑事案件，經查證屬實後應立即停賽，待重大事件決策處理委員會審議後，除司法裁罰外，聯盟有權視情節嚴重程度追加全季禁賽與罰款最高100萬元。

對於9月就起訴為何沒先停賽的質疑，程柏仁指出，聯盟第一時間確實不知情，攻城獅球團也未主動通報聯盟，他認為是「溝通上的誤差」並表示未來將與7支球團研議更明確的通報機制，以確保職籃聯盟能在第一時間掌握球員重大事件。

此外，對於「檢察官起訴是否等同涉及刑事案件、是否應立即停賽」的認定，程柏仁坦言現行規章文字確實如此，但未來可再討論是否應以「一審宣判」作為更明確的停賽門檻，聯盟將在休賽季補強相關制度。

