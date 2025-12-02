高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

社會中心／李明融報導

新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。

廣告 廣告





高國豪Crossover吃掉二嫂！兄弟街頭重演「對決戲碼」網酸：餃子好吃嗎

高國豪（右）過去和高國強（左）在HBL經常上演兄弟對決戲碼，讓球迷留下深刻印象。（圖／翻攝自IG@kaooscar）





高國豪Crossover吃掉二嫂！兄弟街頭重演「對決戲碼」網酸：餃子好吃嗎

去年才被爆出私約嫂子事件，高國豪（右）與高國強（左）在一場家庭聚會上演全武行。（圖，非當事照片／翻攝自高國強IG）

高國豪去年傳出私約二哥高國強妻子，高國豪發出聲明澄清自己跟對方很少聯絡，卻遭對方惡意散播「主動私訊」、「以不正常方式邀約外出」的不實謠言，損害自己與配偶名聲，並強調私事不該打擾社會大眾，甚至模糊球隊、球賽的焦點，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。然而這起事件尚未結束，去年12月高國豪與兩名哥哥在宜蘭蘇澳一間餐廳參加家庭聚會時，又爆發衝突，高國強對高國豪出手，雙方持續拉扯，大哥高聖文則壓制高國豪嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，最後在親戚架開下，才結束這起衝突。

高國豪Crossover吃掉二嫂！兄弟街頭重演「對決戲碼」網酸：餃子好吃嗎

網友在留言區開酸高國豪，用諧音哏留言「餃子好吃否～」。（圖／翻攝自IG@kaooscar）

兄弟鬧翻臉，雙方互告《刑法》傷害、恐嚇等罪，並皆承認動手，宜蘭地檢署在9月偵結起訴，目前等待法院裁決。針對此事，攻城獅球團重申，事件屬球員私人範疇，尊重司法調查結果，球隊不會再作回應。這起事件再度引發關注，目前高國豪本人尚未回應，但已經有網友陸續在IG留言開酸「餃子好吃否～」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」、「嫂子好吃嗎~」、「先置板凳」、「繼高中後再次交手，兄弟對決」；不過也有球迷力挺高國豪表示「國豪加油，專注在球場上！其他的事情都不重要」、「想說聲加油！當得不到好處的人，想看你垮台時，更需要活得有品質、照顧好真正的家人～」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：高國豪Crossover吃掉嫂子！兄弟街頭重演「對決戲碼」網酸：餃子好吃嗎

更多民視新聞報導

高國豪爆私約二嫂「3兄弟當街肉搏」！他噴「弄斷你的腳」球團回了

新北男約愛被「要求蒙眼」！爽完驚見落入「紅姐陷阱」

「人人犬舍」狗狗遭割聲帶引公憤！苗栗動防所長遭拔官

