高國豪HBL對戰哥哥成經典! 網友猜"因金錢鬧不合"

生活中心／綜合報導

其實高國豪開始打籃球，就是受到哥哥們的啟發，與哥哥高國強還曾在2015年HBL上演兄弟大戰，精彩對決也被改編成電影"下半場"。之後一度到美國發展，現在更是攻城獅隊的看板球星，簽下5年3500萬台幣的頂薪合約；高國強卻已經退出職籃界，曾經兄弟情深更已經回不去了。

聲源：HBL主播（2015）：「這一球又是他投進，松山高中追平比數。」「綠色神盾」松山高中勢不可擋，年僅高一的高國豪拿下23分，率隊奪冠，2015年這場HBL冠軍因為兄弟對戰，格外精彩。黑色衣服就是泰山高中哥哥高國強，畢業在即的他，無緣冠軍，含淚祝福弟弟高國豪有更好未來，不料十年後兩人鬧上社會版面。主持人vs.高國豪（2025.2）：「兩歲就這樣摸球然後開始，因為有哥哥陪伴就跟著玩。」

廣告 廣告

高國豪HBL對戰哥哥成經典！網友爆「金錢鬧不合」？

高國豪開始打籃球，就是受到哥哥們的啟發，與哥哥高國強還曾在2015年HBL上演兄弟大戰，精彩對決也被改編成電影"下半場"。（圖／台南獵鷹提供）曾經兄弟情深，還上節目說會打籃球，就是因為哥哥陪伴，但兄弟倆際遇大不同，27歲的高國豪，蘇澳泰雅族人，是進軍美國NCAA的台灣第4人；反觀哥哥高國強，過去曾到中國打NBL，2022加入T1台鋼獵鷹，只打了一個球季就被釋出，現在在當籃球訓練師。球星高國強vs.高國豪（2021）：「讓我們高家兄弟，跟你們一起在家訓練吧。」2021年兩人合拍影片，籃球好手兄弟檔呼籲在家就能打籃球，但弟弟高國豪在職籃界表現更出色，2021年與新竹攻城獅簽下5年3500萬元大約，最高年薪可達900萬元，有網友揣測兄弟鬧不合很大機率是金錢問題，甚至說"不要看他賺比較多就眼紅"。

高國豪HBL對戰哥哥成經典！網友爆「金錢鬧不合」？

高國豪開始打籃球，就是受到哥哥們的啟發，與哥哥高國強還曾在2015年HBL上演兄弟大戰，精彩對決也被改編成電影"下半場"。（圖／高國豪IG）高國豪上個賽季陷入低潮，每場平均僅拿10.6分，三分球命中率只剩下31.7%，好不容易這個賽季東山再起，平均得分15分，三分球命中率高達42.9%。主持人vs.高國豪（2020）：「（看過）真的很生氣就是直接，都有啦踢椅子踢球踢垃圾桶，一定要讓他自己靜下來，才是最好的。」高國豪也曾公開分享球場上情緒管理，但自己卻仍失控暴走，這次事件讓家務事浮上檯面，恐怕讓球迷也很難接受。

原文出處：高國豪HBL對戰哥哥成經典！網友爆「金錢鬧不合」？

更多民視新聞報導

高國豪私約二嫂、兄弟鬩牆風暴延燒！聯盟公告嚴懲「無限期禁賽」

高國豪爆「私約二嫂、兄弟鬩牆」 今吐179字：接受球團懲處

高國豪捲「私約二嫂」爆兄弟戰！老婆急發文澄清1事

