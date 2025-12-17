高圓圓挨轟找「綜藝替身」 品牌方：拍廣告用「光替」

女星高圓圓到四川成都，玉林菜市場進行拍攝。（圖／翻攝自微博）





女星高圓圓到四川成都，玉林菜市場進行拍攝，被路人目擊，現場有一名跟高圓圓，服裝一模一樣，髮型身形相似的陌生女子，懷疑高圓圓錄綜藝節目也要找替身，引發網路上一片罵聲，對此品牌方緊急滅火澄清，澄清這是在拍廣告，而這名女子是「光替」，來協助燈光測試，光替本身並不會參與表演，但還是有不少粉絲不買單。

一頭長髮氣質不凡，穿著紅色毛衣，滿滿新年味。站在市場中央，旁人定睛一看原來是女神高圓圓。

工作人員vs.女星高圓圓：「老師我們準備好了喔，（嗯好），好開始，我們可以往前走了喔，（好）。」

廣告 廣告

高圓圓與一旁的法國主廚戴廣坦，邊逛市場邊聊天，兩人還在攤販前停下來，看看水果品嚐當地小吃。

不過在開拍前，卻有網友，在現場發現這位與高圓圓一樣服裝，身形相似髮型相像的女子，懷疑高圓圓甩大牌，找替身來出演綜藝節目。

工作人員：「來開機，三二一開始。」

對此品牌方發聲解釋，表示這並不是在綜藝節目，而是在拍攝廣告片，由於拍攝場地在室外，為了提高效率，所以找來光替協助取景及燈光測試，光替本身並不會參與表演環節。

雖然解惑了，但還是有粉絲不買單，因為先前就有藝人傳出，在綜藝節目上使用替身。

節目《牛氣滿滿的哥哥》吳奇隆：「有人在裡面嗎，有嗎，沒有我不相信。」

藝人吳奇隆曾參與戶外遊戲真人秀節目，牛氣滿滿的哥哥，每一集節目，都有捉迷藏環節作為結尾，某些鏡頭疑似用替身，遭網友質疑，吳奇隆找了替身下場。

不過吳奇隆曾駁斥，表示拍過不少動作片都是自己親自上陣，霸氣回應自己賺的錢比較多，憑甚麼讓替身受傷，影劇作品之外，粉絲想在綜藝節目上，看看喜歡的演員，不同以往的一面，但綜藝替身頻傳，即使出面澄清也難免讓粉絲沮喪。



【更多東森娛樂報導】

●不是吳慷仁！范姜彥豐7年前模樣曝光 超洗腦「好喝」被讚

●不倫粿粿！王子二度致歉 廣告小妹：可能證據很恐怖

●YTR金針菇領普發一萬！返韓貼錢買廣告 播「宣傳台MV」

