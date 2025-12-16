高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」挨轟！品牌急發聲還原真相

高圓圓和老公趙又廷。（圖／中時資料照）

女星高圓圓日前被網友目擊現身成都玉林路菜市場，與法籍、擅長中餐料理的主廚戴廣坦一同入鏡，身穿紅色衛衣搭配白色長褲，造型輕鬆自然。相關畫面曝光後，卻因現場另有一名穿著幾乎相同服裝的女子被拍到，引發外界質疑「拍攝綜藝使用替身」，意外掀起討論，對此，品牌方也出面回應。

「高圓圓綜藝替身」關鍵字隨即登上微博熱搜，部分網友開酸，認為就連逛市場的拍攝橋段都要找人代勞，留言區出現「吃相別太難看」、「敗好感」等負評；不過也有聲音指出，「光替」本就是拍攝現場常見流程，主要用於燈光與畫面測試。

隨著爭議延燒，品牌方edition率先在社群平台公開當天的成品畫面，說明該行程實為品牌廣告短片拍攝，並非外界誤傳的綜藝節目。品牌表示，此次拍攝以成都菜市場為背景，透過當地飲食元素與市井氛圍，呈現新年餐桌的味覺記憶，並預告將推出「edition table：新年餐桌」系列短片。

隨後，edition再度發文澄清，指出此次邀請高圓圓與主廚戴廣坦合作拍攝 2026新年系列廣告，「出于拍攝創意，主廚廣坦提前來到成都探索當地風味，期間熱心加入了我們的前期工作，爲尊重公共空間秩序，提高工作團隊效率，我們安排了人員進行專業的取景與燈光測試，以便呈現高質量的成片」。品牌也感謝外界關心與監督，強調分享真實生活場景中的美好，是此次企劃的初衷，並請大家期待正式短片曝光。

