高圓圓遭疑「拍綜藝用替身」！挨轟「幹脆AI換臉」 製作方回應

女星高圓圓被疑拍綜藝用替身，民眾在拍攝現場發現一位和她穿著一樣衣服的陌生女。取自微博



氣質女星高圓圓出外景被民眾巧遇，路人目擊與高圓圓穿著同樣衣服的陌生女，議論「用替身錄綜藝節目」。曝光的照片確實顯示，一名跟高圓圓長髮長度相似、都穿紅色上衣及白色褲子的女子出現在拍攝現場，網狂酸高圓圓「乾脆AI換臉好了」、「綜藝節目不就是為了真實去體驗嗎？還要替身…」。

對此，服飾品牌edition 16日發聲解釋，表示高圓圓和法國明星主廚戴廣坦（Corentin Delcroix）其實是在拍攝廣告片，到成都探索當地風味，「為尊重公共空間秩序，提高工作團隊效率，我們安排了人員進行專業的取景與燈光測試，以便呈現高品質的成片。」替高圓圓澄清爭議。

網友以主題「現在綜藝也有替身了」發文，附上兩張照片，一張是高圓圓，另一張則是與高圓圓穿著一模一樣衣服的陌生女，後方則跟了一堆攝影機和打光的工作人員。

網路熱議「這玩意兒還要替身，賺什麼錢呢」、「綜藝弄光替就有點離譜吧」。不過，有人認為應該是「燈光替身」，是負責在明星就位前，幫忙測試打光的替身，「明星一來就可以直接拍，節省大家時間。」

