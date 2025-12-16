高圓圓遭酸「用替身拍綜藝」！業者親揭1內幕曝真相

娛樂中心／饒婉馨報導

女星高圓圓憑藉清秀外表，過去曾因拍攝冰淇淋廣告進入廣告圈成為模特，隨著電視劇《倚天屠龍記》播出，在劇中飾演周芷若一角成功打開知名度。她近日被網友目擊現身中國廣西玉林菜市場，疑似正在進行綜藝拍攝，但卻有網友在現場拍到另一位穿著、髮型幾乎與她一模一樣的人，引發網友質疑她是否「用替身拍綜藝」，登上微博熱搜。品牌在16日下午發出聲明，澄清是拍攝廣告而非綜藝。





高圓圓錄綜藝被質疑用替身 網友開酸：吃相別太難看

高圓圓（左圖黑框內）近日在菜市場被偶遇，卻被網友看到有「替身」，不禁直言她太敷衍。（圖／翻攝自微博 ＠著名胡說藝術家、＠嗑瓜子娛樂冲浪）

高圓圓的「綜藝替身」話題在微博上延燒，有網友指出他在菜市場偶遇綜藝節目錄製，現場竟然還出現一名女子，跟高圓圓先前曝光的穿搭幾乎一模一樣，讓部分網友懷疑是否連逛菜市場、吃吃喝喝的片段都要找替身完成，並認為這樣太敷衍，還有人形容是為了替藝人節省時間的「光替」。然而，有品牌於稍早發文澄清並非拍攝綜藝，是廣告拍攝，表示「為尊重公共空間秩序，提高工作團隊效率，我們安排了人員進行專業的取景與燈光測試，以便呈現高品質的成片 」。

高圓圓錄綜藝被質疑用替身 網友開酸：吃相別太難看

品牌澄清表示，是他們請高圓圓幫忙拍廣告，並非綜藝，而網友說的替身也是品牌找的光替，希望呈現最好的效果。（圖／翻攝自微博 ＠嗑瓜子娛樂冲浪、高圓圓IG）

品牌方尚未發文以前，網友對此感到相當不滿，直言「乾脆AI換臉好了，戲子躺著拿錢」、「她是不是舒服日子過久了，想被封殺啊」、「這玩意兒還要替身，賺什麼錢呢」、「無語，他們的時間多寶貴啊？ 他們在拯救地球嗎？」、「還不如別錄呢那麼怕見人」。不過，也有另一派網友解釋「光替是幫攝製組省時省力，可以提前設計布光，提前規劃大致走位。 藝人到這個場景后可以最快速投入拍攝」、「哎，調試燈光提前找個人看看位置很正常啊，人家拍攝前需要調試機器燈光」、「準確來講幫節目組省時間和錢」。

原文出處：高圓圓疑「用替身拍綜藝」被炎上！酸民小粉紅遭業者打臉揭1內幕：專業人員

