高圓圓錄綜藝被質疑用替身 網友開酸：吃相別太難看

女星高圓圓。（張祐銘攝）

女星高圓圓近日被網友目擊現身廣西玉林菜市場，疑似正在參與綜藝節目拍攝。畫面中，她身穿紅色衛衣、白色長褲，與一名來自法國、擅長中餐的廚師廣坦一同逛市場，造型休閒自然。然而相關路透曝光後，卻意外掀起討論，原因在於除了高圓圓本人，現場還被拍到另一名穿著幾乎一模一樣的女性身影，引發外界對「是否使用替身拍綜藝」的猜測。

「高圓圓綜藝替身」話題登上微博熱搜，有網友指出在菜市場偶遇節目拍攝，現場出現一名並非高圓圓本人、卻穿著相同服裝的女子，與高圓圓路透造型高度一致。部分人因此質疑，是否連逛市場、吃吃喝喝的綜藝橋段，都需要找替身完成，認為這樣的作法「太敷衍」，甚至形容是為了替藝人節省時間的「光替」。

相關話題迅速在網路延燒，留言區出現不少酸言酸語，有人直言「現在明星連錄綜藝都要替身」、「吃相別太難看」、「離譜，這有點敗好感啊」、「濾鏡沒了」，甚至有人嘲諷未來乾脆直接簽約、用AI換臉即可。不過，也有網友指出，所謂的「光替」本就常見於拍攝現場，主要用途是協助調整燈光、站位與畫面構圖，並非實際入鏡表演，質疑者恐怕誤會了專業流程。

另一方面，也有不少聲音替高圓圓平反，認為僅憑一個相似身影就腦補成「明星偷懶耍大牌」，其實並不公平。有網友指出，明星行程密集，正式拍攝前的燈光測試往往耗時甚久，若沒有光替協助，反而會讓整個劇組空等，才是真正的不專業。該說法也讓部分網友轉而理解，認為事件本身或許只是拍攝流程被放大解讀。

