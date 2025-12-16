高圓圓錄綜藝「用替身演員」！現場配十位保安 陸網狂酸：解決就業問題

娛樂中心／綜合報導

趙又廷與高圓圓自2014年結婚至今已11年，夫妻感情穩定，形象一向正面，高圓圓近年雖減少作品曝光，但每次現身仍話題十足。近日她錄製綜藝節目時，卻因拍攝現場被指「使用替身」，意外在網路上掀起熱烈討論，相關關鍵字迅速登上微博熱搜。

高圓圓錄製節目使用替身，和她正式穿著完全一樣，有網友指出是幫忙測光。（圖／翻攝自微博）

有中國網友日前在成都知名的玉林菜市場，目擊一組綜藝節目拍攝。該名網友表示，現場先出現一名外型與高圓圓相仿、穿著相同造型的人進行走位，身後還跟著一整組燈光師，當時並未看到高圓圓本人。直到事後看到其他網友曬出高圓圓同款造型的路透照，才意識到當時出現的人可能是「綜藝替身」，負責先行測試燈光與動線，以節省藝人正式到場後的拍攝時間。

高圓圓錄製綜藝節目使用替身演員被酸。（圖／翻攝自微博）

相關畫面曝光後，引發不少網友嘲諷與質疑，有人直言「第一次知道錄綜藝還要替身」、「不是吃吃喝喝玩玩而已嗎，這也需要替身？」、「電影有替身、電視劇有替身，現在連綜藝也有替身了」。也有網友將焦點放在現場排場，酸稱「路人都沒幾個的樣子」、「這陣仗如果都沒人回頭看，不是更丟臉嗎」、「內娛已經離譜到沒邊了」。

此外，也有網友提到過往偶遇高圓圓拍攝的經驗，指出即使現場人潮不多，仍會配置數十名安保人員隨行，進一步引發討論。有留言帶著諷刺口吻表示「解決安保就業，挺好的」、「真的是幫助很多人就業」，語氣明顯帶酸。

高圓圓錄製綜藝節目使用替身演員被酸。（圖／翻攝自微博）

不過，針對「綜藝替身」一說，也有不少網友替高圓圓緩頰，認為這樣的流程其實相當常見。有網友指出，所謂替身多半只是提前測試走位與燈光，「先試好位置，明星來了就能直接拍，反而比較省時間」，也有人表示「電視劇拍攝本來就會這樣」、「感覺很正常，而且很高效」，還有網友補充，服裝顏色、材質都可能影響打光效果，提前安排人員測試並不稀奇。

面對質疑聲浪，也有支持者直言部分酸民「小嘴像淬了毒一樣」，認為外界對高圓圓的標準過於嚴苛。正反意見持續在網路上交鋒，使得高圓圓此次綜藝拍攝方式成為輿論焦點，討論熱度仍在延燒中。

