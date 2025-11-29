高報酬 攏是假 士林警秒破騙局 守護60萬血汗錢

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局天母派出所長陳鍵頡、警員林儒聰、黃世憲，日前擔服巡邏勤務接獲通報，郵局有民眾疑似遭遇詐騙，需警方協助，立即趕赴現場查處。

經了解，賴姓婦人日前加入LINE投資群組，群組內成員以「高報酬投資」為由，誘騙她匯款入金。賴婦落入圈套前往郵局準備匯出新臺幣60萬元。員警隨即向賴婦說明此為常見的「假投資詐騙」手法，詐騙集團常以虛假投資平台，誘使民眾投入大筆資金，導致血本無歸，並以轄區實際案例向賴婦分析說明。賴婦聽聞後恍然大悟停止匯款行為，賴婦對於員警保住血汗錢，表達了感激與肯定。

士林分局呼籲，詐騙手法雖不斷更新，但民眾若遇到任何可疑情況，如要求大筆現金交易或投資高報酬產品，都應保持高度警覺。若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，多一份謹慎就能避免財物損失。