高壓下的沈默 伊朗斷網恐無期限

伊朗官方近日承認，全國示威抗議有5000死，是先前所稱的2.5倍。但是根據英國泰晤士報引述伊朗內部消息指出，至少造成1.65萬人死亡、33萬人受傷。由於伊朗幾乎完全封鎖網路，獨立核實傷亡數字變得極度困難。而且伊朗官員示意，從1月8日開始進行的伊朗全國大斷網，可能實施到至少3月底。甚至不排除永遠封網。而雖然近期的動盪已逐漸平息，但經濟危機仍在不斷加深，使得該國許多老年人的日常生活日益艱難。

伊朗首都德黑蘭的市場，許多人正在挑選新鮮食材，但物價飆升的速度讓民眾喘不過氣，尤其是對於仰賴微薄退休金的高齡族群來說，生活已陷入生存保衛戰。

民眾 ：「我真的完全活不下去，我買不起一公斤的水果，甚至連一公斤的米都買不起。」

伊朗的退休人口，曾是為國家建設做出貢獻的一代，如今日常開銷與醫療需求卻越來越難以負擔。

民眾 ：「我每個月要付55美元的房租，我拿了一筆1000美元的銀行貸款，現在必須還款，我根本負擔不起這些開銷，我不知道該怎麼辦。」

經濟分析師 札克爾尼亞：「政府預算赤字的其中一個關鍵原因，是自2010年左右開始對伊朗實施的制裁，這些制裁在多個層面衝擊伊朗經濟，我們的石油出口收入大幅下降，甚至連已取得的收入，在回收上都面臨巨大障礙。」

在西方制裁與本國貨幣大幅貶值的夾擊下，伊朗高齡族群的生計困境，恐怕仍將持續。

