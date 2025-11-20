高壓文化害空服員不敢請病假！勞動部：長榮航2月內查職場霸凌

勞動部舉辦「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果與強化病假權保障新措施」結果說明會，由政務次長李健鴻 (中) 親自主持。徐筱嵐攝



長榮航空孫姓空服員抱病出勤，返台就醫後不幸過世，勞動部針對此事進行調查並公布相關結論和處分，由政務次長李健鴻今（11/20）日嚴正指出，長榮航空將排班、休假及績效與病假申請緊密連結，形塑「高壓職場文化」，造成絕大多數人生病幾乎不敢請病假，又長榮航空涉嫌違反《勞基法》國定假日規定，將交由桃園市政府依法處理，同時，要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查程序，並限2個月內完成調查。

勞動部今日舉辦「長榮航空組員病故事件訪談與調查結果與強化病假權保障新措施」結果說明會，由次長李健鴻、職業安全衛生署署長林毓堂和勞動條件及就業平等司司長黃琦雅共同舉行記者會。林毓堂表示，職安署會同桃園市政府勞動檢查處於10月13日至11月10日與當班客艙組員、孫員家屬及工會代表訪談，並對長榮航空實施勞動檢查，聚焦任務執勤情形與病程發展、相關人員處置及長榮航空的勤惰管理進行釐清。

林毓堂提出四個結論，首先，長榮航空透過組員排班、排休與調班申請及個人績效，與病假申請情形緊密連結，形成一種高壓文化，組員普遍認為，一旦申請病假，將連續影響未來數月排班與休假權利，且無法與其他組員協調更換航班，甚至影響考績，造成大部分組員「幾乎不敢」請病假。

孫姓空服員即使已入住醫院治療，仍以「帶父親看病為由」請家庭照顧假，在母親勸說下，才續請病假，扭曲的職場請假文化，造成絕大多數組員生病，只能請生理假或家庭照顧假替代，長榮航空過度運用勤惰管理已嚴重影響員工生病請病假的實質權益。

其次，孫姓空服員於返程班機執勤期間，呈現病情加劇之勢，甚或引起數名乘客主動上前關切，因長榮航空對於機上發生組員突發疾病之緊急應對與處置作業規範不夠周詳且未能落實，未能及時啟動機上醫療資源及諮詢機制（MedLink用），使其獲得專業醫事指導與評估。

再來，孫姓空服員抵台後因身體嚴重不適，表達需要救護車，部分組員間亦討論是否呼叫傷患車與救護車，最後仍無相關協助，且孫員因有畏寒症狀，披著毛毯保暖，於下機前事務長見此詢問「妳要披毛毯下去嗎?」，最後孫員拿下毛毯由兩名組員攙扶下，慢步走下接機梯，並與其他組員乘接駁車回到登機門，始由地勤人員提供輪椅，甚至連室友想來協助拿行李也遭拒絕等。

最後，調查小組發現，孫姓空服員雖為《勞動基準法》第84條之1的指定工作者，其國定假日得經勞資雙方書面約定，由勞資雙方協商議定，雖不受同法第37條限制，但孫姓空服員於兒童節出勤，長榮航空受檢時無法明確指出其調移後的確切期日，已經違反勞基法規定。

李健鴻表示，處理有五大方向，包括長榮航空涉違反勞基法第37條規定，將由桃園市政府依行政程序處理；孫姓空服員是否涉及職場霸凌，將要求長榮航空依法啟動疑似不法侵害事件調查程序，並限2個月內完成調查；長榮航空對組員在值勤期間突發疾病的緊急應對與處置作業規範不夠周詳，且未要求所屬機組員依所訂客艙組員手冊落實實施，後續將交由交通部民航局調查處理。

李健鴻提及，有關孫員死亡原因是否為工作相關疾病，目前家屬已簽署個人資料提供同意書，勞動部並已函請健保署及相關醫療院所提供孫員就醫明細及本案相關病歷資料，前述資料將與調查結果，提供職業醫學科專科醫師參考，後續視評估結果，協助家屬向勞保局申請相關給付。

由於長榮航空將空勤組員航班、休假日與調班申請及個人績效，與病假申請情形緊密連結的不利益管理制度，嚴重影響勞工的「病假權」，勞動部正針對「勞工請假規則」及相關函令，規劃從四大面向來保障勞工請病假的權益。

