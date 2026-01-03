高壓氧治療 心臟術後逆轉神經損傷

醫師張厚台指出，心臟手術後即時啟動高壓氧治療，可改善腦部缺氧、降低神經損傷風險。

（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

60歲男子因二尖瓣逆流接受微創心臟手術，術後出現左側肢體無力及眼球活動異常，意識逐漸昏沉，判斷可能是腦部缺氧或氣體栓塞，迅速啟動高壓氧治療。首次療程後患者左手手指已能活動，第2次療程後左腳也可抬起；2週後已能長時間坐輪椅，開始吞嚥與站立練習，逐步回到日常生活軌道。

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台表示，心臟手術後短時間內仍可能因循環變化，導致腦部缺氧或氣體栓塞等神經併發症。這類神經損傷進展迅速，是否即時處置？直接影響病人預後。

廣告 廣告

臨床觀察顯示，若能在急性期立即啟動高壓氧治療，往往可逆轉部分神經功能受損；透過在高壓環境下吸入100%純氧，使氧氣大量溶解於血漿中，快速提升組織含氧量，改善腦部微循環，並縮小阻塞血管的氣體體積，降低腦組織持續缺血與損傷風險。

張厚台表示，多項國際研究顯示，高壓氧在心臟醫療的角色逐漸超越傳統傷口癒合，成為心臟手術與急性心血管事件的重要輔助。最新研究指出，接受再灌流治療的冠心病患者若合併高壓氧，左心室射出分率（LVEF）平均提升4.16%，心臟功能恢復更快、更有效。

臨床研究與觀察顯示，術後恢復期使用高壓氧可減少發炎反應、促進細胞修復，降低術後認知功能下降及肺部併發症風險，使病人康復過程更穩定。尤其急性心肌梗塞患者，高壓氧可縮短心電圖ST段回復時間、減少心肌壞死範圍、降低再梗塞發生率，並改善心肌缺血再灌流損傷。

張厚台強調，心臟手術完成並非終點，而是另一場與時間賽跑的開始。高壓氧的價值不只是技術，在於搶救危急時刻，更是病人術後康復的重要夥伴。