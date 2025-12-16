「高壓脊、低壓槽」成天氣關鍵？鄭明典曬1圖解答了！

生活中心／饒婉馨報導

前氣象局長鄭明典在臉書說明壓脊、低壓槽的差別，他指出高壓脊是高空西風帶向北極凹入（暖空氣往北伸）的地方，而低壓槽是西風帶向赤道凸出（冷空氣往南拉）的地方，圖中是由北極上方俯瞰地球約五公里高空的氣流形狀。









低壓槽 (A) 是冷空氣往南伸的低壓區，高壓脊 (B) 是暖空氣往北伸的高壓區。（圖／翻攝自臉書粉專《鄭明典》）

氣象專家鄭明典針對主導全球天氣變化的高壓脊與低壓槽現象作出深入的白話說明，幫助大家理解複雜的高空氣流圖。他指出我們所看到的天氣圖，特別是500 百帕等高線圖（大約在海拔 5500 公尺的高度），就好比是從北極上空往下看的氣壓與溫度分佈，圖中線條密集之處，即是動能最強的強風帶。在北半球，這股主要的強風帶環繞北極，以逆時針方向旋轉，他將這些氣流比喻為一條巨大的「河流」，學術上稱為中緯度西風帶，而正是這條「氣流河」的動態，決定了地面天氣系統的移動路徑和強度。

全球除了高、低氣壓以外，也有高壓脊、低壓槽會影響到整體天氣。（圖／翻攝中央氣象署官網）

然而，這條「氣流河」遠非筆直或完美的正圓形，它像蛇一樣不斷蜿蜒曲折。正是這些彎曲，形成了天氣學上至關重要的高壓脊（Ridge）和低壓槽（Trough）。當氣流向赤道方向凸出（圖上A處）時，這代表著低壓冷空氣被往南拉伸出去，形成一條長長的「低壓槽」，通常會帶來不穩定或變冷的天氣；反之，當氣流向北極方向凹入（圖上B處）時，這代表著高壓暖空氣往北延伸進來，形成一個像山脊一樣的「高壓脊」，通常會帶來晴朗穩定的天氣，所以看這條「氣流河」往哪裡彎曲，就能判斷出高壓脊和低壓槽的位置了。





