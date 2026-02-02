高壓通過台灣上空「持續濕冷」！鄭明典揭「天氣好轉」關鍵

晚上高壓出海的天氣圖指出，高壓出海緯度偏高，低層仍會有水氣。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 今(2)日持續受到大陸冷氣團影響，北台灣低溫下探13度，就算高溫也僅16度，各地有感濕冷。前中央氣象局長鄭明典指出，目前高壓中心正通過台灣上空，但因出海緯度偏高，因此底層仍有水氣，不過入夜後天氣就會逐漸穩定。

氣象署指出，今日持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷。中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度；白天北部、宜蘭高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。

對此，鄭明典在臉書上PO出，晚上高壓出海的天氣圖指出，高壓出海緯度偏高，低層仍會有水氣。不過850百帕高壓中心幾乎通過台灣正上空，所以入夜之後天氣轉趨穩定，氣溫還會稍降，高雲量偏在東半部。

