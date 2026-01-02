高壓電線燒熔掉落毀車 車主控「修16萬」台電僅願賠幾千

新北市 / 綜合報導

新北市貢寮區去年5月18日，傳出有高壓電線外皮塑膠熔化，造成停放在下方的車輛烤漆、玻璃都有多處受損，車主吳先生控訴，拖了超過半年，16萬元的修車費，台電只願意賠償幾千塊，雙方協調沒有共識，讓他氣得將事發經過PO網。對此，台電發出聲明表示歉意，也表示已經有再次聯繫吳先生，商討後續賠償事宜。

記者羅立安說：「車頭滿滿都是黑色的小點點，吳先生當時一覺醒來，發現自己的愛車被燒毀的電線團團包圍，還因此有多處受損。」再怎麼用力，黑色的小點點還是一點也擦不掉，車主吳先生，看著自己剛牽兩年的愛車傷痕累累，實在好心疼，不過究竟發生什麼事。

當事車主吳先生說：「要牽車的時候發現電線掉下來，還有台電工程人員在搶修。」電線燒毀掉落不僅造成停電，停在底下愛車也被波及，事發在去年5月，新北市三芝區中山路二段上，吳先生當時將車停在路邊，沒想到上方電線外皮塑膠熔化，直接掉落在吳先生的愛車上，整台車因此燒出不少小黑點，修理費高達16萬元，不過台電卻只願意賠償幾千元。

曬出報案三聯單，吳先生不滿表示去年五月發生的事情，拖了超過半年還沒得到合理的回覆，而讓他更生氣的，是台電人員的處理態度，當事車主吳先生說：「說想私下和解但只給幾千塊，要去提告才能拿比較多。」

台電工程人員上前巡視設備，這次因為高壓線外皮燒熔釀禍，雙方一來一往之間，造成吳先生誤解跟不滿深感歉意，已經有重新主動聯繫，並請他提供相關受損證明，會儘速啟動後續賠償作業，也將會加強設備巡檢與維護，減少類似事件發生。

