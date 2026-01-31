高壓電纜故障 烏克蘭、摩爾多瓦首都區域停電

部分烏克蘭與摩爾多瓦的首都地區於烏克蘭時間今天(31日)上午10時42分(台灣時間31日下午4時間42分)發生停電，停電主因為高壓電纜故障；官員並未指出停電與戰爭破壞有關。

烏克蘭再次面臨寒流來襲，電力供應系統此時發生故障，供電壓力倍增。俄羅斯30日已表示，同意在2月1日前暫停攻擊烏克蘭的能源基礎設施；基輔也表示會採取相同措施。

路透社報導，烏克蘭至少有4處、摩爾多瓦部分地區停電，包括烏克蘭首都基輔與摩爾多瓦首都基希涅夫(Chisinau)。

因為停電，基輔地鐵取消運行，水源供應也中斷。基希涅夫的交通號誌與大眾運輸也陷入停擺，基希涅夫市長表示，市區內多數行政區沒有電。

烏克蘭能源部長什米哈爾(Denys Shmyhal)表示，停電主因是兩條高壓電纜技術故障，其中一條與烏克蘭中部、羅馬尼亞和摩爾多瓦的電網相聯。

什米哈爾指出，輸電系統中斷導致烏克蘭電網癱瘓，也啟動部分變電站的自動保護機制，使得核電廠機組暫時與電網斷聯。烏克蘭工業用電相關人士指出，這些機組目前仍以低功率運轉。

什米哈爾表示，未來數小時內將恢復供電。摩爾多瓦的能源部則表示，摩爾多瓦停電的原因是因為烏克蘭電力中斷。