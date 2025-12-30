高大導入微型調度車 解YouBike荒

YouBike在高雄大學導入微型電輔調度車，不僅增加調度效率，也讓調度過程更安全、環保。（任義宇攝）

高雄大學校園占地達82.5公頃，校內共9座YouBike2.0站點，供學生通勤使用，但傳統調度方式難以滿足尖峰時段使用需求，導致常常「沒車借」、「沒位還」抱怨聲四起。為此，微笑單車公司、高雄市交通局及高雄大學合作，30日宣布導入南台灣首輛電輔微型調度車，不僅增進調度效率、一解窘境，也讓調度過程更安全、環保。

高雄大學總務長陳怡凱指出，校內9座站點共提供291個停車柱，平均每月使用人次超過4萬，顯示通勤需求相當大。但在通勤尖峰時段，車輛不是被迅速借光，就是停車柱被停滿，讓師生大喊不便，過去只能依靠工作人員「一手牽2台車」辛苦調度，效率有限。

微笑單車公司總經理何友仁表示，校園場域站點密集、需求集中且調度距離短，傳統貨車調度方式難以滿足需求，因此導入新型電輔微型調度車，採用48V電力輔助系統，一次可載運7輛YouBike，初期提供2輛在校園內使用。

何友仁說，相較傳統人力、大型貨車調度方式，新型調度車更環保、安靜且安全，能高頻率、高效率完成車輛調度，滿足學生使用需求，高雄大學成為繼台大後第二所導入新型調度車的校園，同時透露，中山大學將是下一所有新型調度車服務的校園。

高雄市交通局副局長劉建邦指出，高雄是全台首座導入YouBike2.0的城市，目前已有1471處租賃站，平均每月使用人次約1870萬，深獲市民信賴，交通局將持續與微笑單車合作，評估新型調度車導入更多場域，並爭取增設站點，改善使用者體驗。