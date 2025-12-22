高大應化系助理教授陳泓政團隊 研發新一代太陽能系統

國立高雄大學應用化學系助理教授陳泓政團隊，近年投入研發「螢光太陽能聚光器（Luminescent Solar Concentrator, LSC）」技術示範，嘗試從材料與光學設計出發，提出不同於傳統太陽能板的思考方向，透過螢光材料與導光機制的結合，讓建築外牆與窗戶也具備收集光能、轉換電力的潛力。

助理教授陳泓政表示，螢光太陽能聚光器的核心概念，是將高效率螢光分子嵌入透明壓克力板中，材料吸收太陽光或紫外光後產生螢光，再透過「全內反射」現象，將光能在板材內部導引至四周邊緣，最後由貼附在邊緣的小型太陽能板轉換為電能。

此外，陳泓政助理教授也提到，透過螢光聚光設計，太陽能不再侷限於屋頂或空曠場域，而是有機會融入建築外牆、窗戶，甚至室內隔間，讓原本只是耗能的建築立面，轉化為分散式發電的能源來源。

研究成果不僅展現高雄大學在永續能源與跨域應用研究上的投入，團隊也嘗試回應城市能源轉型的實際需求，為未來建築能源系統提供新的思考方向，並為大學研究如何回應社會議題，提出具體示例。