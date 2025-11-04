高大成懷疑謝侑芯遭餵毒 黃明志搬屍浴室營造猝死假象

高大成指出不同毒品對身體會產生不同作用，增加猝死風險，懷疑謝女是否遭到餵毒、搬屍。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「創作鬼才」黃明志捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，上月22日謝女被發現無生命跡象，全身赤裸、倒臥在馬國酒店的浴缸，同房的黃明志神色慌張逃離，被驗出4種毒品反應，法醫高大成今指出，不同毒品對身體會產生不同作用，增加猝死風險，懷疑謝女是否遭餵毒昏睡後死亡，黃明志發現後將她搬到浴室，塑造女方吸毒猝死假象後逃離。

根據馬來西亞報導 黃明志尿液檢出有4項毒品成份，包括包括安非他命、K他命、大麻及冰毒，而他也持有毒品搖頭丸「愛他死。」

廣告 廣告

高大成表示，年輕人不論男女發生暴斃，建議就要解剖查看死因，體內如果被驗出毒品，不同毒品對身體會產生不同作用，出現呼吸抑制、心跳加快、血壓上升或缺氧，如果使用不同毒品，一起產生不同作用，身體無法負荷，可能會猝死。

而女姓有較高的比例罹患心臟二尖瓣脫垂、心律不整問題，如果吸毒會造成心律不整、心室顫動、或心衰竭死亡。

高大成認黃明志有無對謝女餵毒是關鍵，是否有涉嫌謀殺，他也懷疑2人吸毒後昏睡在床上，謝女可能猝死，黃明志醒來後發現，將她搬移到浴室，塑造成謝女在浴室吸毒的假象後逃離。

至於兩人是否有長期吸毒，檢驗黃明志及謝女頭髮就知道。而針對黃明志被補後身形削瘦，稀疏光頭，高大成也說，吸安非它命，半年就會暴瘦、長安痘，吸安2年會出現被害妄想等精神症狀。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常

謝侑芯非猝死？ 吉隆坡警方宣布改朝謀殺罪方向調查

事情大條了！謝侑芯命案翻轉 吉隆坡總警長爆黃明志將被逮捕原因

涉謝侑芯案超過6小時未到案 黃明志正式被通緝

