高大成診所評論區掀熱議！他「1句話」回擊一星負評

知名法醫高大成在命案分析領域累積多年經驗，經常以專業角度深入解析案件細節。他不僅在法醫界備受肯定，也經常針對重大案件發表見解，憑藉精準的專業判斷，形象深入人心，獲得社會各界高度信賴。近日，他的診所 Google評論意外成為焦點，五星留言像粉絲告白區，但遇到一星惡評時，高大成更展現他一貫直率敢言的個性親筆回覆，意外掀起熱議。









近日有網友無意間到法醫高大成的診所就診，在社群平台發文後，意外掀起討論。（圖／＠wayyyxin授權提供）

法醫高大成在台灣名氣甚高，經常以專業角度分析各類命案。許多人以為高大成只與「死者」打交道，殊不知他開業看診多年，空檔時會逐一檢視網路留言，並親筆回覆每則評論。從Google評論區可見，許多人紛紛留言「沒有任何理由，只是想給5顆心，因為很崇拜高醫師」、「高教授就是讓人放心，看到他就像佛陀在世，認真解釋分析觀察細微，掛號到看完診都滿心感激」、「高醫師人真的很親切也幽默，看診也非常細心」，面對這類留言，高大成總是簡單又真誠的回覆「謝謝你」、「非常感謝您的支持」，態度親切又親民。





高大成空檔時會逐一檢視網路留言，並親筆回覆每則評論「謝謝你」、「非常感謝您的支持」。（圖／翻攝自 Google Maps）





高大成對於給一星評論的網友也不留情反擊，「我是沒有那麼爛啦，你不要來這一套」。（圖／翻攝自 Google Maps）

根據《三立》報導，高大成曾遇過網友質疑他「看不懂？不理解？」給予一星負評，他立刻霸氣回擊，「你沒有來診所看過病，無權給診所評星」也有人抱怨看診兩次沒改善、第三次被告知不用再來，高大成則回覆「我有選擇患者的權利，如同您可以選擇前往何處就醫」他本人受訪時直言「我說不然換藥，換了第三次來，又跟你說吃都沒有用，我說你就吃了沒用，來看三次了，還來做什麼，你找別家看，診所那麼多」。





高大成不時會在社群分享私下生活，日前還曬出自己與前台中市長張溫鷹去吃羊肉爐的合照。（圖／翻攝自高大成臉書）

高大成坦言，五星評論他都很感謝，但遇到一星負評絕不認輸，「你給我評三或四顆星，我還可以接受，你給我評一顆星，我是沒有那麼爛啦，你不要來這一套」。儘管高大成年紀漸長，仍堅持每天開診，甚至不時在社群分享私下生活，日前還曬出自己與前台中市長張溫鷹去吃羊肉爐的合照，引來網友留言「辛苦工作，好好犒賞自己喔」、「你是一個優秀而富有正義感的人」。

