高大攜手大竹國小 帶學童用英語話家鄉

賴院長與吳校長互贈紀念物

畫下蓮花，也練習說出自己的家鄉。高雄大學人文社會科學院院長賴怡秀，率領「雙語學伴」團隊前往臺南市大竹國小，透過結合在地蓮花意象的創意手作活動，引導學童以英語介紹作品，讓語言學習從熟悉的生活經驗出發。

其中，「畫（話）我家鄉」創意手作活動最受孩子們喜愛。小學伴以白河常見的蓮花為主題，手繪專屬束口袋，並嘗試以英語介紹創作理念，將語言學習與家鄉意象結合，展現童真而豐富的創造力。



