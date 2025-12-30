高大攜手高市交通局、微笑單車 導入電輔微型調度車

記者李靜音／高雄報導

高雄市政府持續深化低碳運輸與永續交通政策，公共自行車YouBike系統再添創新里程碑，今（30）日由國立高雄大學總務長陳怡凱、高雄市政府交通局副局長劉建邦及微笑單車公司總經理何友仁共同出席見證，宣布三方攜手率南部之先，於高大校園導入電輔微型調度車，展現高雄市在智慧交通、綠色運輸及校園永續治理上的具體成果。

高雄市政府交通局副局長劉建邦表示，高雄YouBike自上線以來深受市民肯定，目前全市已建置1,471處租賃站，累計騎乘人次突破7,800萬，今年平均每月使用人次約180萬，公共自行車服務滿意度連續5年維持95%以上。此次與高雄大學及微笑單車合作，將創新調度模式導入校園場域，不僅回應年輕世代高度使用需求，也讓校園成為市政政策驗證與示範的重要基地。

高雄大學總務長陳怡凱指出，高大校園面積達82.5公頃、地勢平坦，具備發展自行車友善環境的良好條件。目前校內已設置9處YouBike租借站、231柱停車柱，站點涵蓋校門口、教學區、宿舍區及行政動線，YouBike已成為師生日常通勤與課間移動的重要交通工具，每月平均使用量超過4萬次，校園尖峰時段借還需求明顯，使即時調度成為提升服務品質的關鍵。

微笑單車公司總經理何友仁表示，校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，非常適合導入電輔微型調度車進行高頻率、小批量調度。相較傳統調度方式，新型調度工具不僅更省力、更安全，也能有效提升整體營運效率，高雄大學此次率先導入，為南部校園公共自行車調度模式樹立重要典範。

此次導入的YouBike電輔微型調度車，為專為封閉式場域設計的輕量化電輔調度工具，採48V電力輔助系統，體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運7輛YouBike，滿載續航力約36公里，能靈活穿梭校園動線，進行高頻率、小批量的即時調度。相較傳統大型調度車輛，電輔微型調度車具備低碳排、低噪音、不干擾行人動線等優勢，更貼近校園與城市永續發展需求。

劉建邦進一步指出，此次三方合作自114年12月起於高雄大學試行導入2輛電輔微型調度車，每日可增加約140輛次調度量，有助於提升熱門站點見車率與見位率，改善學生「借得到、還得了」的使用體驗。未來將依實際運作成效，滾動檢討並評估擴大推動至其他合適場域，持續強化高雄市公共自行車整體服務量能。

陳怡凱說明，高雄大學校園站點密集、課間移動頻繁，過去尖峰時段常出現短時間大量借還需求。電輔微型調度車具備高機動性與電力輔助特性，可即時支援站點間補車與調節，有效提升見車率與見位率，是最符合校園實際需求的調度解決方案。未來總務處也將持續透過數據檢視與滾動調整，確保校園交通服務品質穩定提升。

高雄大學表示，該校長期以「綠色大學、永續校園」為校務發展核心，積極將聯合國永續發展目標（SDGs）融入校園治理與生活實踐。此次導入電輔微型調度車，呼應SDG 11「永續城市與社區」、SDG 12「責任消費與生產」及SDG 13「氣候行動」，不僅提升交通效率，更降低碳排與環境干擾，讓永續不只是理念，而是師生日常可感、可用的行動。

高雄大學攜手高市交通局、微笑單車，率南部之先，導入 YouBike 電輔微型調度車。(高雄大學提供)