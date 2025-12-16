高大綠色大學排名挺進全球10% 創歷年最佳紀錄

全球指標性永續評比世界綠色大學排名，國立高雄大學在來自 85 個國家、1,745 所大學的評比中，全球排名躍升至第 154 名，較前一年大幅進步 124 名，並挺進全球前 10% 行列，創下歷年最佳成績。

高雄大學校長陳啓仁表示，學校近年持續將永續理念納入校務決策核心，從制度設計到跨處室整合，逐步建構以淨零為目標的校園治理架構，此次排名躍升，反映的是長期政策方向與整體治理體質的累積成果。

