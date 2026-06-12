高大、中山大談合併 校名仍待兩校協商

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國立中山大學與高雄大學近年併校呼聲不斷，12日高雄大學於校務會議上投票，多人選出希望合併後校名為「國立高雄中山大學」。（任義宇攝）

受到近年少子化等因素影響，國立中山大學及高雄大學併校呼聲不斷，12日高雄大學於校務會議中，針對合併後新校名展開討論，以同時保留兩校校名的「國立高雄中山大學」獲選通過。對此，中山大學表示，新校名尚要進行兩校協商或投票才會定案。

高雄大學、中山大學兩校合併案，自疫情前的民國108年，因受少子化浪潮衝擊、生源逐漸減少開始討論，但兩校針對校名、校園資源分配屢有摩擦，導致合併案數度遭擱置；近年則因國內半導體產業興盛，加上台積電於高雄設廠，讓高等人才培育需求迫切，讓兩校再度重啟協商，並共組「合校研議小組」。

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昨日高雄大學舉行第53次校務會議，針對合併後校名進行表決，經內部投票，由「國立高雄中山大學」校名獲得最高票，且達領票人數之過半票數，至於國立中山大學則為第二高票。對此，校方低調表示，後續將依校務會議決議持續協商。

中山大學則回應，尚未接獲高大相關來文，目前校內將依照議程持續討論校名，待結果出爐後，再進行兩校協商，若協商無法取得共識，再討論是否由兩校聯合加權投票。

對於兩校合併議題，高大學生認為，「高雄中山」兼顧了在地認同與頂大光環，但更關心系所重疊整併的配套措施；中山大學學生則普遍表達隱憂，擔憂新校名模糊了原有的「中字輩」頂大金字招牌，並高度關切獎學金、研究資源是否會因學生總數暴增而遭到稀釋，盼合併細節都能給予校內師生妥善說明與安排。