高女監收容人火鍋會 熱鬧登場

歲末年終之際，高雄女子監獄為撫慰收容人年節之際濃濃的思親之情，特於春節前夕一月六、七、八日連續三天舉辦了別開生面的「歲末年終感恩火鍋會」圍爐活動，共五場次、近二百桌，全監總計近一千六百位收容人參加這場盛宴。(見圖)

主辦單位今(六)日說明，該活動於該監中庭操場舉行，現場四周以五彩繽紛氣球的裝飾，充滿歡樂氣氛，美輪美奐，好不熱鬧！現場場景皆由該監氣球創意班學員學以致用佈置；火鍋會不僅有豐富的菜餚，也準備了卡拉OK設備，讓收容人高歌一曲紓解情緒。火鍋菜餚有冰品及矯正機關作業產品~檸檬塔，一口咬下彷彿會讓人感動到落淚的幸福好滋味，監方的美意頓時也溫暖每位收容人的心窩。

廣告 廣告

該監典獄長饒雅旗表示，火鍋會的意義，不只是食物的美味，更象徵著團圓、關懷與希望；在這樣的時刻裡，希望每個人透過共享餐食、溫馨互動，營造溫暖、正向的支持氛圍，並強化未來返家與回歸社會的信心。

收容人小芳(化名)滿懷感恩表達充分感受到監方給予「被看見、被支持」的溫馨感覺，心裡多了一份溫暖，也更願意努力改變自己；感謝監方對收容人無微不至的照顧，囹圄之行，讓她學會知足感恩並珍惜親情的可貴，更下定決心出監後會改掉惡習，運用在監習得之技能，努力工作，並善盡為人母之責。

高雄女子監獄典獄長饒雅旗及管教人員均到場陪伴，給予收容人祝福，並勉勵收容人雖暫時無法與家人共度春節，但此時的火鍋圍爐，讓她們同樣可感受到大家庭的溫暖；期許讓收容人除了吃到火鍋的美味，也感受到機關對她們的愛與關懷，用堅定的行動力表示自己悔改向上的決心，早日復歸社會與家人團聚。