高女監縫紉班致贈手作童裝過新年 暖心守護弱勢兒童

農曆春節將至，家家戶戶歡慶團圓之際，社會角落的弱勢兒少也收到了來自高牆內的真摯祝福，高雄女子監獄(高女監)縫紉班近日舉辦「歲末傳愛」捐贈儀式，將學員們親手縫製的一批精美童裝，正式致贈予「社團法人台灣怡心寶貝社群協會」，期盼透過這些充滿溫度的手作衣物，讓弱勢家庭的孩子們能穿上新衣過好年。(見圖)

高女監今(五)日說明，矯正機關長期致力於推動受刑人職業訓練，縫紉班學員在專業老師指導下，不僅學習打版、裁縫與設計等專業技能，更在製作過程中磨練耐心與心性；這次捐贈的童裝從選布、配色到車縫，皆由學員們一手包辦，展現出不亞於市售品牌的精緻質感。

廣告 廣告

參與製作的學員阿蘭分享，在縫製這些衣服時，心裡想著孩子穿上它時開心的模樣，覺得自己也能為社會盡一份心力，這不僅是技能的練習，更是一次自我省思與回饋的機會。這批童裝涵蓋了多種尺寸與款式，展現了學員們多元的設計巧思。

接受捐贈的「台灣怡心寶貝社群協會」長期深耕弱勢兒少服務，協會負責人表示，許多弱勢家庭在年節期間物資相對匱乏，這批由高女監學員親手縫製的衣物，對孩子們來說不僅是實質上的幫助，更是心理上的支持與鼓勵，協會將盡速將這份愛心派發至有需要的家庭，落實高女監歲末傳愛的良善美意。

該合作不僅展現了矯正機關職業訓練成果的多元用途，更建立了一個良善循環的優良典範，受刑人的學習蛻變獲得專業認可，社福團體獲得實質資源，而社會大眾也看見了更生力量的正面展現。

高女監強調，未來將持續結合專業職業訓練與公益活動，讓學員在復歸社會前，能建立正確的價值觀與自信心，持續編織出更多溫暖社會的篇章。