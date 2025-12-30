高學歷紅利蒸發 AI讓科技業鬆綁學位門檻
Z世代走出校門，迎面而來的是AI改寫後的就業市場。入門職缺消失、學位紅利快速蒸發，美國應屆大學畢業生失業率攀上十年新高。當文憑不再是保證，高中畢業就能進熱門科技公司工作，這場求職風暴不只考驗年輕人，也讓整個社會重新定義「好工作」與職涯價值。
今年夏天，不少Z世代走出校門，迎接的卻不是理想中的職涯起點，而是比過往更嚴峻的現實考驗。對許多美國應屆畢業生而言，求職之路格外漫長。
美國大學應屆畢業生拉文坦言，自己早在去年底就開始投履歷，卻始終沒有進展。她說：「我從2024年11月開始找工作，到處投履歷，但連第一關面試都約不到，真的有點難。」
拉文的遭遇並非個案，而是逐漸成為普遍現象。最新數據顯示，美國應屆大學畢業生失業率攀升至十年新高，水準甚至明顯高於疫情前。表面上看來，整體勞動市場仍維持韌性，但年輕世代卻率先感受到寒意。
芝加哥大學經濟系副教授胡勒姆指出，從總體數據很難看出問題，但細看族群差異，落差已相當明顯。他表示：「整體勞動市場看起來還算強勁，失業率普遍仍低，但如果把鏡頭拉近來看，年輕求職者顯然正陷入困境。」
專家分析，這波轉變背後的重要推力，正是AI技術快速滲透各行各業。史丹佛大學的研究顯示，自ChatGPT問世以來，年輕族群的就業率下滑了13%，顯示初階白領職位正被重新定義。
關注勞工議題的非營利組織首席經濟學家勒瓦農指出，結構性問題正在累積。他分析：「一方面，大學畢業生供給持續增加，另一方面，因為AI的出現，企業對學士學位的需求不再成長，導致學士勞工過剩，薪資成長放緩，而AI自動化也正在取代更多工作，這個趨勢恐怕還會持續。」
AI的早期效應，已經反映在企業用人策略上。零售業選擇遇缺不補，IT與客服部門陸續縮編。聯準會理事沃勒也警告，擁有大學學位的勞工，未來反而可能面臨更明顯的衝擊。
對剛踏出校門的年輕人來說，這種轉變帶來的不只是數據上的變化，更是真實的挫折感。拉文直言：「我覺得AI和機器學習，確實在搶走像我這種畢業生的入門職位。從企業立場來看完全合理，AI產出更快，我也無法責怪雇主想省成本，但對我來說真的很挫折，因為我只是想找一份正職，好好發揮所長。」
研究也發現，美國、加拿大與英國的大學薪資紅利正在快速縮水，在某些產業，高中畢業生與大學畢業生的能力差距，已不像過去那樣明顯。被稱為「AI教母」的李飛飛也公開表示，在她的AI新創公司中，學位已不再是最重要的篩選條件，反而更重視求職者能否快速學習並靈活運用新技術，特別是AI工具。
甚至已有科技公司直接開放高中畢業生應聘。當勞動力供給過剩，學歷通膨隨之出現，文憑貶值也成為不可忽視的現象。
勒瓦農形容，這是一個歷史性的轉折點。他指出：「這是現代史上第一次，大學學位不再是通往專業就業的可靠途徑。」
根據求職平台領英的統計，要求具備AI素養的職缺，在一年內暴增七成，顯示企業對技能的偏好正在快速轉向。學位的重要性下降，但對學習能力與適應力的要求，卻大幅提高。
大學生求職網站教育策略長克魯茲維加拉也觀察到同樣趨勢。他指出：「企業對會使用AI的新鮮人需求正在上升，自2023年以來，要求AI技能的正式職缺增加了五倍，實習職缺也成長四倍，雇主想要的是能立即上手AI工具的年輕人。」
AI正在重新排序技能市場，真正有價值的不再是學校名號，而是能否快速掌握工具、保持前瞻視野並持續學習。當AI重寫職場規則，人性與連結反而變得更加關鍵。
個人理財規畫專家桑托斯提醒，即將畢業的學生不能再只仰賴學歷。他直言：「如果你快要畢業，卻沒有實習經驗，也沒有建立職場人脈，那你真的要趕快補上，因為最能讓你脫穎而出的，往往就是人脈。」
AI正在為全球就業市場洗牌，學位不再是進入職場的保證門票。這場衝擊，對年輕世代而言或許是一場求職風暴，但也可能成為重新定義職涯價值的起點。
