高官公務系統查個資、性侵未成年少女 議員李雅靜痛批衛生局：竟封口半年

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，過去曾獲「社會安全網績優督導」，如今卻被爆出涉嫌濫用職權，透過公家機關系統篩選出未成年少女，並誘騙性侵得逞，全案經雄檢偵結後起訴。高雄市議員李雅靜痛批，這起案子去年6月就已發生，結果衛生局卻全面封口，整整半年像沒事發生一樣，「這種『出事就蓋牌』的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人！你們的沈默，就是在縱容下一匹狼出現！」

根據起訴書內容指出，高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，並佯裝成嫖客接觸對方後，將人約至旅館強制性交得逞。全案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

李雅靜對此怒轟，這起案件太噁心、太離譜了，社會安全網淪為「選妃狩獵網」，這不只是失職，更是罪大惡極的犯罪。高雄市衛生局心理衛生中心的執行秘書，一個本該是高雄市社會安全網最核心的「守護者」，竟然利用職權、濫用公務系統查個資，鎖定弱勢家庭的未成年少女下手，誘騙並性侵得逞，原本用來接住受傷孩子的這張網，竟然變成了加害者選妃的狩獵工具，「這是什麼荒謬的世界？這就是市府引以為傲的社會安全網嗎？我看根本是全面崩壞的『社會狩獵網』！」

李雅靜接著指出，更讓她火大的是衛生局的態度，案子去年6月發生，被害人報案了、衛生局8月解聘了人，就全面封口整整半年，像沒事發生一樣，「沒有對外說明、沒有檢討內控，如果不是現在檢方起訴、媒體踢爆，你們是不是打算就這樣瞞混過關？」李雅靜怒批，這種「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人。

李雅靜點名衛生局長黃志中，直言從之前的毒鯛魚烏龍檢驗、心衛中心職場霸凌，到現在發生這種駭人聽聞的性侵案，「黃志中局長，你還有臉坐在局長位置上嗎？」李雅靜質疑，電腦系統權限被濫用進行大量異常的個資查詢，後台竟然沒有警示機制？加害人大量查詢個資，還有其他受害人嗎？衛生局的因應措施呢？出事只想著封鎖消息，不想對市民交代？

李雅靜強調，這是結構性的崩壞，不是一句「遺憾」就能了事的，並嚴正要求衛生局長黃志中立刻下台負責，「你的無能與縱容，已經讓高雄的孩子置身險境。市府如果不徹底改革、只想敷衍了事，我們絕不答應！這件事，必須追究到底！絕不容許悲劇被輕輕放過！」

高雄市衛生局對此回應，衛生局對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，於案發知悉後第一時間即將何員解聘，並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護喇或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

《太報》關心您：若遭遇性騷擾或性侵害，請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助，各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。若遭遇性私密影像外流，請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架，並保留證據向警方報案。你並不孤單，請勇敢尋求協助。

