高官又落馬！中國「應急管理部長」王祥喜涉嚴重違紀

中國當局證實，「應急管理部」部長王祥喜涉嫌違法，正在接受調查。（圖／翻攝自微博觀察者網）





中國政壇再次震盪，又有高官落馬，這次是「應急管理部」部長王祥喜，他涉嫌違紀違法遭到調查。不過早在幾天前，王祥喜缺席重要會議，就已經引發外界揣測。中國當局也隨即證實他涉嫌違法，正在接受調查。諷刺的是，這位曾經高喊清廉的救災部長王祥喜，現在官網資料已被火速清空。

央視報導：「應急管理部黨委書記部長，王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委，國家監委紀律審查和監察調查。」

中國又有一名高官在任內落馬，遭到帶走調查，他是應急管理部黨委書記部長王祥喜，而他先前強調自己清廉，要在堅守廉潔底線上帶好頭，不料，中共中央紀律委員會 發布聲明，指控他涉嫌嚴重違紀、違法。

中國前應急管理部長王祥喜：「救民於水火，助民於危難，也給予人民力量。」

63歲的王祥喜29號才爆出缺席重要會議，引發各界揣測，如今確定遭到調查，網路上也開始讓王祥喜的相關紀錄消失。中國應急管理部官網，先前還有大大標題關於部長資訊欄目，如今也火速撤下 不見任何訊息。

中國前應急管理部長王祥喜：「所以說阿，改革應該說帶來了積極的變化，那麼下一步，我們將堅定不移地貫徹黨中央的決策部屬，還要繼續深化改革。」

而中國應急管理部定位，相似於台灣的消防署，加上災害防救辦公室，主要業務是救災與防災，並負責規劃各地的應急預案，作為部門的最高負責人，王祥喜涉案被查的具體細節尚未公布，但中國高官一一落馬，顯示整肅力量正在擴大中。

